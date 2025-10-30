«Ливерпуль» разгромлен в Кубке лиги, победа «Ак Барса» над «Металлургом», Винисиус не упомянул Алонсо в извинении, дубль Головина, Юран ушел из «Серика» и другие новости

1. В Кубке английской лиги «Ливерпуль» разгромно проиграл «Кристал Пэлас» – 0:3. Команда Слота проиграла 6 из 7 последних матчей с 27 сентября – больше всех среди клубов топ-лиг. «Арсенал» с 15-летним Доуманом обыграл «Брайтон» (2:0), «Челси» одолел «Вулвс» (4:3), «Манчестер Сити» победил «Суонси» (3:1). В 1/4 финала «Арсенал» сыграет с «Кристал Пэлас», «Ман Сити» – с «Брентфордом», «Челси» – с «Кардифф Сити», «Ньюкасл» – с «Фулхэмом».

2. В главном матче дня Fonbet КХЛ «Ак Барс» обыграл «Металлург» (4:0) и поставил клубный рекорд по числу выигранных матчей подряд в регулярке – 11. Кузнецова сняли с игры , Разин отказался отвечать, почему.

В других матчах СКА одолел «Сибирь» (3:2), «Салават Юлаев» разгромил «Адмирал» (6:1), «Авангард» обыграл «Барыс» (4:3).

3. Винисиус извинился за реакцию на замену в класико: перед партнерами , «Реалом» и президентом, но не перед Хаби Алонсо. Пишут, что вингер сделал это специально : ему неприятно отношение тренера.

Другие игроки «Мадрида» якобы недовольны требованиями Алонсо и считают его «отстраненным» – в отличие от Анчелотти. «Реал» все еще хочет продлить контракт с Винисиусом до 2030 года, несмотря на напряженные отношения игрока с Алонсо.

4. «Бруклин» проиграл «Атланте» (112:117) в чемпионате НБА, Егор Дёмин набрал 4 очка. «Лейкерс» обыграли «Миннесоту» (116:115). Остальные результаты игрового дня – здесь .

5. «Ювентус» обыграл «Удинезе» в первом матче без Тудора – 3:1. «Интер» разгромил «Фиорентину» – 3:0. «Наполи» и «Рома» набрали по 21 очку в Серии А – больше всех, «Интер» и «Милан» отстают на 3 балла, «Комо» – на 5, «Ювентус» – на 6.

6. «Бавария» разгромила «Кельн» в 2-м раунде Кубка Германии (4:1), выиграла все 14 матчей на старте сезона и побила рекорд «Милана» 33-летней давности среди клубов топ-5 лиг. Другие результаты Кубка – здесь .

7. Медведев вышел в 3-й круг «Мастерса» в Париже на отказе Димитрова, Хачанов обыграл Фонсеку. Также в следующий раунд вышли Де Минаур, Бублик, Синнер, Зверев, Оже-Альяссим, Вашеро.

8. Александр Головин сделал дубль в матче с «Нантом» и помог «Монако» победить (5:3). «ПСЖ» не смог обыграть «Лорьян» на выезде (1:1), Матвей Сафонов снова остался в запасе .

9. Юран и «Серик Беледиеспор» расторгли контракт . Тренер работал в клубе с июля.

10. «Торпедо» обыграло «Кубань Холдинг» (1:1, пенальти – 3:1) в единственном матче дня в Fonbet Кубке России.

11. «Коламбус» обыграл «Торонто» (6:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Иван Проворов забросил вторую шайбу в сезоне, Джон Таварес забил 500-й гол в лиге.

12. У Педри травма бедра . Хавбек «Барсы» пропустит не менее 6 недель .

13. Победители этапов Гран-при России по фигурному катанию получат призовые в размере 500 тысяч рублей . В финале Гран-при сумма составит 1 млн, на чемпионате России – 2,5 млн.

14. Российского баскетболиста Даниила Касаткина экстрадируют в США из Франции. Ему грозит тюремный срок по делу о киберпреступлениях.

15. «Феррари» не продлит контракт с Хэмилтоном на 2027-й, считают «влиятельные лица» «Ф-1».

16. «Барселона» планирует провести товарищеский матч в Перу в декабре, он принесет клубу 7-8 млн евро. От игры в Ливии отказались по соображениям безопасности.

Цитаты дня.

Эвра о «Юве»: «Мы утратили настоящие ценности. Нынешнее поколение – бренды, рэперы, модники, лезут в политику. А мы играли ради футболки и истории . Мир изменился, не только футбол»

Дмитрий Губерниев: «Те, кому дорог российский спорт, понимают, зачем нужно показывать Олимпиаду. Остальным либо насрать, либо они хотят выслужиться»

Дмитрий Васильев об альтернативной Олимпиаде: «Пусть наши недруги, все эти допинговые норвежцы, завидуют и от зависти умирают»

Жоан Гаспар: «Барселона» отстает от «Реала» на 2 очка, а не на 5. Если и думать о победе в Ла Лиге, то только после победы на «Камп Ноу»

Бубнов о «Балтике» и Талалаеве: «Играют в антифутбол, как собаки бегают – смотреть невозможно . С другим тренером будет в тысячу раз лучше»

Сычев об ужесточении лимита: «Классная стратегия – чтобы было больше молодых. Легионеров станет меньше, они будут качественнее. Нужно 3-4 иностранца, с которых молодежь будет брать пример»