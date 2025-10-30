Гласнер о составе «Ливерпуля» на матч Кубка лиги: «Гомес играл за Англию, Кьеза – за Италию, Эндо – за Японию, Мак Аллистер – чемпион мира, Керкез – за 40 млн. Это очень хороший состав»
«Ливерпуль» уступил со счетом 0:3 в игре 1/8 финала Кубка английской лиги.
Главный тренер мерсисайдского клуба Арне Слот сделал 10 изменений в стартовом составе команды по сравнению с прошлом матчем в АПЛ против «Брентфорда» (2:3).
«Это было решение Арне Слота, и нам все равно, что делают другие команды.
Я видел, как Джо Гомес играл за Англию, выиграл Лигу чемпионов. Видел Ватару Эндо за сборную Японию. Видел Алексиса Мак Аллистера – он выиграл чемпионат мира, выходя в стартовом составе.
Милош Керкез перешел за 40 миллионов фунтов, Федерико Кьеза играет за сборную Италии. Рио Нгумоа показал, что может забивать голы в АПЛ.
Это была все еще хорошая команда, и каждый – футболист «Ливерпуля». Например, я никогда не был достаточно хорош, чтобы играть за «Ливерпуль».
Возможно, это была не самая сильная команда, но все равно это был очень хороший состав «Ливерпуля», – сказал главный тренер «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер.