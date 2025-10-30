  • Спортс
  • Гласнер о составе «Ливерпуля» на матч Кубка лиги: «Гомес играл за Англию, Кьеза – за Италию, Эндо – за Японию, Мак Аллистер – чемпион мира, Керкез – за 40 млн. Это очень хороший состав»
24

Гласнер о составе «Ливерпуля» на матч Кубка лиги: «Гомес играл за Англию, Кьеза – за Италию, Эндо – за Японию, Мак Аллистер – чемпион мира, Керкез – за 40 млн. Это очень хороший состав»

Оливер Гласнер высказался о составе «Ливерпуля» на матч с «Кристал Пэлас».

«Ливерпуль» уступил со счетом 0:3 в игре 1/8 финала Кубка английской лиги.

Главный тренер мерсисайдского клуба Арне Слот сделал 10 изменений в стартовом составе команды по сравнению с прошлом матчем в АПЛ против «Брентфорда» (2:3).

«Это было решение Арне Слота, и нам все равно, что делают другие команды.

Я видел, как Джо Гомес играл за Англию, выиграл Лигу чемпионов. Видел Ватару Эндо за сборную Японию. Видел Алексиса Мак Аллистера – он выиграл чемпионат мира, выходя в стартовом составе.

Милош Керкез перешел за 40 миллионов фунтов, Федерико Кьеза играет за сборную Италии. Рио Нгумоа показал, что может забивать голы в АПЛ.

Это была все еще хорошая команда, и каждый – футболист «Ливерпуля». Например, я никогда не был достаточно хорош, чтобы играть за «Ливерпуль».

Возможно, это была не самая сильная команда, но все равно это был очень хороший состав «Ливерпуля», – сказал главный тренер «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Liverpool World
