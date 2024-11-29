Чемпионат Англии. «Брайтон» примет «Саутгемптон», «Вест Хэм» и «Арсенал» сыграют в субботу, «Ливерпуль» встретится с «Ман Сити» в воскресенье
«Брайтон» принимает «Саутгемптон» в матче 13-го тура АПЛ.
В субботу «Арсенал» сыграет в гостях против «Вест Хэма».
В воскресенье «Челси» встретится с «Астон Виллой», «Манчестер Юнайтед» проведет матч с «Эвертоном», «Ливерпуль» будет противостоять «Манчестер Сити».
Чемпионат Англии
13-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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