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Чемпионат Англии. «Брайтон» примет «Саутгемптон», «Вест Хэм» и «Арсенал» сыграют в субботу, «Ливерпуль» встретится с «Ман Сити» в воскресенье

«Брайтон» принимает «Саутгемптон» в матче 13-го тура АПЛ.

В субботу «Арсенал» сыграет в гостях против «Вест Хэма».

В воскресенье «Челси» встретится с «Астон Виллой», «Манчестер Юнайтед» проведет матч с «Эвертоном», «Ливерпуль» будет противостоять «Манчестер Сити».

Чемпионат Англии

13-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
результаты
logoпремьер-лига Англия
logoНьюкасл
logoАрсенал
logoЛестер
logoАстон Вилла
logoМанчестер Сити
logoБорнмут
logoИпсвич
logoЛиверпуль
logoСаутгемптон
logoБрентфорд
logoБрайтон
logoЧелси
logoВулверхэмптон
logoВест Хэм
logoНоттингем Форест
logoТоттенхэм
logoФулхэм
logoМанчестер Юнайтед
logoЭвертон
logoКристал Пэлас
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