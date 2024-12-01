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⚡️ Кубок мира. Эстафета. Сборная Франции победила, Норвегия – 2-я, Швеция – 3-я

Сборная Франции одержала победу в мужской эстафете на Кубке мира в Контиолахти.

Кубок мира по биатлону-2024/25

1-й этап

Контиолахти, Финляндия

Мужчины

Эстафета

1. Франция (Фабьен Клод, Кентен Фийон-Майе, Эрик Перро, Эмильен Жаклен) – 1:18.24,4 (0+2)

2. Норвегия (Стурла Хольм Лагрейд, Тарьей Бо, Эндре Стремсхайм, Йоханнес Бо) – 25,8 (0+3)

3. Швеция (Виктор Брандт, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастьян Самуэльссон) – 1.37,8 (0+10)

4. Германия (Давид Цобель, Йоханнес Кюн, Филипп Наврат, Филипп Хорн) – 2.03,9 (1+9)

5. Финляндия (Якко Ранта, Олли Хииденсало, Теро Сеппяля, Отто Инвениус) – 2.46,4 (0+4)

6. США (Кэмпбелл Райт, Максим Жермен, Джейк Браун, Шон Доэрти) – 2.58,6 (0+11)

7. Украина (Богдан Цымбал, Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко, Виталий Мандзын) – 3.24,7 (1+8)

8. Швейцария (Себастьян Штальдер, Йоша Буркхальтер, Жереми Финелло, Никлас Хартвег) – 3.29,6 (0+12)

9. Австрия (Давид Коматц, Симон Эдер, Феликс Ляйтнер, Патрик Якоб) – 3.39,6 (0+7)

10. Италия (Элия Дзени, Томмазо Джакомель, Дидье Бьона, Лукас Хофер) – 4.15,4 (1+11)

Мировой биатлон третий сезон без России: все мечтают об Олимпиаде, а Йоханнес Бо – о величии

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс
logoКубок мира по биатлону
результаты
Витеслав Хорниг
logoМиха Довжан
Элия Дзени
Патрик Якоб
logoсборная Австрии
Эндре Стремсхайм
logoТоммазо Джакомель
logoСебастьян Штальдер
Александр Мухин
logoсборная США
logoТарьей Бо
logoКэмпбелл Райт
logoФилипп Хорн
logoЭмильен Жаклен
Матич Репник
logoДавид Коматц
Георг Мариан Колтеа
Кирилл Бауэр
logoЛукас Хофер
logoБогдан Цымбал
Виктор Брандт
logoСебастьян Самуэльссон
logoЙоханнес Кюн
logoсборная Швеции
logoЯкуб Штвртецки
Йоша Буркхальтер
logoсборная Италии по биатлону
Антон Видмар
logoсборная Казахстана
logoДмитрий Пидручный
logoГеорге Бута
logoСтурла Хольм Лагрейд
Йонаш Маречек
logoЙеспер Нелин
logoФилипп Наврат
logoсборная Финляндии
logoсборная Швейцарии
logoФабьен Клод
logoФеликс Ляйтнер
logoсборная Украины
Отто Инвениус
logoМартин Понсилуома
Жереми Финелло
Виталий Мандзын
Никлас Хартвег
logoМихал Крчмарж
logoОлли Хииденсало
Давид Цобель
logoДжейк Браун
Шон Доэрти
logoСимон Эдер
logoТеро Сеппяля
logoсборная Германии
Владислав Киреев
logoсборная Норвегии
Максим Жермен
logoсборная Франции
Якко Олави Ранта
logoКентен Фийон-Майе
Рауль Антонио Флоре
logoАнтон Дудченко
logoЭрик Перро
logoДидье Бьона
Ловро Планко
Дмитрий Шамаев
logoЙоханнес Бо
logoсборная Словении
logoКонтиолахти
эстафета
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