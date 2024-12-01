⚡️ Кубок мира. Эстафета. Сборная Франции победила, Норвегия – 2-я, Швеция – 3-я

Сборная Франции одержала победу в мужской эстафете на Кубке мира в Контиолахти.

Кубок мира по биатлону-2024/25 1-й этап Контиолахти, Финляндия Мужчины Эстафета 1. Франция (Фабьен Клод, Кентен Фийон-Майе, Эрик Перро, Эмильен Жаклен) – 1:18.24,4 (0+2) 2. Норвегия (Стурла Хольм Лагрейд, Тарьей Бо, Эндре Стремсхайм, Йоханнес Бо) – 25,8 (0+3) 3. Швеция (Виктор Брандт, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастьян Самуэльссон) – 1.37,8 (0+10) 4. Германия (Давид Цобель, Йоханнес Кюн, Филипп Наврат, Филипп Хорн) – 2.03,9 (1+9) 5. Финляндия (Якко Ранта, Олли Хииденсало, Теро Сеппяля, Отто Инвениус) – 2.46,4 (0+4) 6. США (Кэмпбелл Райт, Максим Жермен, Джейк Браун, Шон Доэрти) – 2.58,6 (0+11) 7. Украина (Богдан Цымбал, Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко, Виталий Мандзын) – 3.24,7 (1+8) 8. Швейцария (Себастьян Штальдер, Йоша Буркхальтер, Жереми Финелло, Никлас Хартвег) – 3.29,6 (0+12) 9. Австрия (Давид Коматц, Симон Эдер, Феликс Ляйтнер, Патрик Якоб) – 3.39,6 (0+7) 10. Италия (Элия Дзени, Томмазо Джакомель, Дидье Бьона, Лукас Хофер) – 4.15,4 (1+11) Мировой биатлон третий сезон без России: все мечтают об Олимпиаде, а Йоханнес Бо – о величии