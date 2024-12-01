⚡ Кубок мира. Эстафета. Женская сборная Швеции победила, Франция – 2-я, Норвегия – 3-я

Женская сборная Швеции выиграла эстафету на Кубке мира в Контиолахти.

Кубок мира по биатлону-2024/25 1-й этап Контиолахти, Финляндия Женщины Эстафета 1. Швеция (Анна Магнуссон, Сара Андерссон, Ханна Оберг, Эльвира Оберг) – 1:17.09,0 (1+6) 2. Франция (Лу Жанмонно, Жюстин Брезаз-Буше, Софи Шово, Жюлия Симон) – 29,0 (1+9) 3. Норвегия (Юни Арнеклейв, Каролине Кноттен, Марен Киркеэйде, Ингрид Ланмарк Тандревольд) – 36,2 (1+8) 4. Италия (Самуэла Комола, Доротея Вирер, Ханна Аухенталлер, Микела Каррара) – 1.22,5 (0+3) 5. Австрия (Дуня Здоуц, Анна Гандлер, Леа Ротшопф, Лиза Тереза Хаузер) – 2.20,4 (0+7) 6. Польша (Наталья Сидорович, Камила Жук, Анна Монка, Йоанна Якела) – 2.32,3 (1+10) 7. Германия (Йоханна Пуфф, Юлия Таннхаймер, Юлия Кинк, Ванесса Фойгт) – 2.51,2 (1+11) 8. Финляндия (Суви Минккинен, Венла Лехтонен, Инка Хямяляйнен, Соня Лейнамо) – 2.51,6 (1+11) 9. Чехия (Джессика Йислова, Маркета Давидова, Тереза Воборникова, Люция Харватова) – 3.00,1 (2+10) 10. Эстония (Регина Эрмитс, Туули Томингас, Сюзан Кюэльм, Йоханна Талихярм) – 3.18,8 (0+5)