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⚡ Кубок мира. Эстафета. Женская сборная Швеции победила, Франция – 2-я, Норвегия – 3-я

Женская сборная Швеции выиграла эстафету на Кубке мира в Контиолахти.

Кубок мира по биатлону-2024/25

1-й этап

Контиолахти, Финляндия

Женщины

Эстафета

1. Швеция (Анна Магнуссон, Сара Андерссон, Ханна Оберг, Эльвира Оберг) – 1:17.09,0 (1+6)

2. Франция (Лу Жанмонно, Жюстин Брезаз-Буше, Софи Шово, Жюлия Симон) – 29,0 (1+9)

3. Норвегия (Юни Арнеклейв, Каролине Кноттен, Марен Киркеэйде, Ингрид Ланмарк Тандревольд) – 36,2 (1+8)

4. Италия (Самуэла Комола, Доротея Вирер, Ханна Аухенталлер, Микела Каррара) – 1.22,5 (0+3)

5. Австрия (Дуня Здоуц, Анна Гандлер, Леа Ротшопф, Лиза Тереза Хаузер) – 2.20,4 (0+7)

6. Польша (Наталья Сидорович, Камила Жук, Анна Монка, Йоанна Якела) – 2.32,3 (1+10)

7. Германия (Йоханна Пуфф, Юлия Таннхаймер, Юлия Кинк, Ванесса Фойгт) – 2.51,2 (1+11)

8. Финляндия (Суви Минккинен, Венла Лехтонен, Инка Хямяляйнен, Соня Лейнамо) – 2.51,6 (1+11)

9. Чехия (Джессика Йислова, Маркета Давидова, Тереза Воборникова, Люция Харватова) – 3.00,1 (2+10)

10. Эстония (Регина Эрмитс, Туули Томингас, Сюзан Кюэльм, Йоханна Талихярм) – 3.18,8 (0+5)

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс
Тереза Воборникова
logoсборная США жен
logoКонтиолахти
Самуэла Комола
Анна Гандлер
logoХанна Оберг
эстафета (жен)
logoДуня Здоуц
Инка Хямяляйнен
logoЭми Басерга
logoАнна Магнуссон
logoсборная Швейцарии жен
Лу Жанмонно
Кристина Дмитренко
logoсборная Украины жен
Юлия Таннхаймер
Йоханна Пуфф
logoЛена Хекки-Гросс
logoАита Гаспарин
Келси Дикинсон
Алена Городна
logoСуви Минккинен
logoДидра Ирвин
logoКаролине Кноттен
logoКубок мира по биатлону
logoМаркета Давидова
logoсборная Польши жен
Венла Лехтонен
logoсборная Швеции жен
Александра Меркушина
Соня Лейнамо
logoсборная Финляндии жен
logoДоротея Вирер
logoЖюлия Симон
logoИнгрид Ланмарк Тандревольд
Анна Монка
Юлия Кинк
logoДжессика Йислова
logoЛиза Тереза Хаузер
logoсборная Австрии жен
logoЭльвира Оберг
logoсборная Германии жен
logoЮлия Джима
logoЛюция Харватова
Сара Андерссон
logoсборная Италии жен
logoсборная Норвегии жен
Микела Каррара
Грейс Кастонгуэй
результаты
Камила Жук
Софи Шово
Ханна Аухенталлер
Йоанна Якела
logoСелина Гаспарин
Мардж Фрид
logoсборная Франции жен
Наталия Сидорович (Томашевска)
Леа Ротшопф
Юни Арнеклейв
Марен Киркеэйде
logoсборная Чехии жен
logoЖюстин Брезаз-Буше
logoПаулина Батовская-Фиалкова
logoсборная Словакии жен
Мария Ременова
Эма Капустова
logoсборная Казахстана жен
Арина Крюкова
Полина Егорова
logoГалина Вишневская
logoОльга Полторанина
Зузана Ременова
logoВанесса Фойгт
Регина Эрмитс (Ойя)
Йоханна Талихярм
logoТуули Томингас
Сюзан Кюэльм
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