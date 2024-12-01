❄️ Лыжи. Кубок мира. Диггинс выиграла масс-старт на 20 км свободным стилем, Сундлинг – 2-я, Хайди Венг – 3-я, Йохауг – 4-я
Кубок мира по лыжным гонкам-2024/25
1-й этап
Рука, Финляндия
Женщины
Масс-старт, 20 км, свободный стиль
1. Джесси Диггинс (США) – 51.19,3
2. Йонна Сундлинг (Швеция) – 0,3
3. Хайди Венг (Норвегия) – 2,5
4. Тереза Йохауг (Норвегия) – 4,2
5. Виктория Карл (Германия) – 19,8
6. Катарина Хенниг (Германия) – 20,4
7. Тереза Штадлобер (Австрия) – 20,5
8. Нора Саннесс (Норвегия) – 20,9
9. Эбба Андерссон (Швеция) – 21,9
10. София Лаукли (США) – 23,8
11. Флора Дольчи (Франция) – 35,4
12. Пиа Финк (Германия) – 41,4
13. Лотта Венг (Норвегия) – 47,8
14. Силье Теодорсен (Норвегия) – 50,0
15. Кристин Фоснес (Норвегия) – 53,0...
17. Линн Сван (Швеция) – 54,8
19. Майя Далквист (Швеция) – 55,7...
23. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 1.22,1...
26. Кертту Нисканен (Финляндия) – 2.27,8
Расписание трансляций первого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Руке
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