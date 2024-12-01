❄️ Лыжи. Кубок мира. Диггинс выиграла масс-старт на 20 км свободным стилем, Сундлинг – 2-я, Хайди Венг – 3-я, Йохауг – 4-я

Джесси Диггинс выиграла масс-старт на Кубке мира в Руке, Тереза Йохауг – 4-я.

Кубок мира по лыжным гонкам-2024/25 1-й этап Рука, Финляндия Женщины Масс-старт, 20 км, свободный стиль 1. Джесси Диггинс (США) – 51.19,3 2. Йонна Сундлинг (Швеция) – 0,3 3. Хайди Венг (Норвегия) – 2,5 4. Тереза Йохауг (Норвегия) – 4,2 5. Виктория Карл (Германия) – 19,8 6. Катарина Хенниг (Германия) – 20,4 7. Тереза Штадлобер (Австрия) – 20,5 8. Нора Саннесс (Норвегия) – 20,9 9. Эбба Андерссон (Швеция) – 21,9 10. София Лаукли (США) – 23,8 11. Флора Дольчи (Франция) – 35,4 12. Пиа Финк (Германия) – 41,4 13. Лотта Венг (Норвегия) – 47,8 14. Силье Теодорсен (Норвегия) – 50,0 15. Кристин Фоснес (Норвегия) – 53,0... 17. Линн Сван (Швеция) – 54,8 19. Майя Далквист (Швеция) – 55,7... 23. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 1.22,1... 26. Кертту Нисканен (Финляндия) – 2.27,8 Расписание трансляций первого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Руке