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  • ❄️ Лыжи. Кубок мира. Диггинс выиграла масс-старт на 20 км свободным стилем, Сундлинг – 2-я, Хайди Венг – 3-я, Йохауг – 4-я
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❄️ Лыжи. Кубок мира. Диггинс выиграла масс-старт на 20 км свободным стилем, Сундлинг – 2-я, Хайди Венг – 3-я, Йохауг – 4-я

Джесси Диггинс выиграла масс-старт на Кубке мира в Руке, Тереза Йохауг – 4-я.

Кубок мира по лыжным гонкам-2024/25

1-й этап

Рука, Финляндия

Женщины

Масс-старт, 20 км, свободный стиль

1. Джесси Диггинс (США) – 51.19,3

2. Йонна Сундлинг (Швеция) – 0,3

3. Хайди Венг (Норвегия) – 2,5

4. Тереза Йохауг (Норвегия) – 4,2

5. Виктория Карл (Германия) – 19,8

6. Катарина Хенниг (Германия) – 20,4

7. Тереза Штадлобер (Австрия) – 20,5

8. Нора Саннесс (Норвегия) – 20,9

9. Эбба Андерссон (Швеция) – 21,9

10. София Лаукли (США) – 23,8

11. Флора Дольчи (Франция) – 35,4

12. Пиа Финк (Германия) – 41,4

13. Лотта Венг (Норвегия) – 47,8

14. Силье Теодорсен (Норвегия) – 50,0

15. Кристин Фоснес (Норвегия) – 53,0...

17. Линн Сван (Швеция) – 54,8

19. Майя Далквист (Швеция) – 55,7...

23. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 1.22,1...

26. Кертту Нисканен (Финляндия) – 2.27,8

Расписание трансляций первого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Руке

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс
лыжные гонки
результаты
logoХайди Венг
logoКатарина Хенниг
logoКертту Нисканен
logoКриста Пярмякоски (Лахтенмяки)
logoсборная Франции жен
Рози Бреннан
logoсборная Швеции жен
logoсборная Финляндии жен
logoДжесси Диггинс
Виктория Карл
Силье Теодорсен
logoЛотта Венг
logoЙонна Сундлинг
logoсборная США жен
logoсборная Норвегии жен
logoЭбба Андерссон
logoАстрид Ойре Шлинн
logoМайя Далквист
Кристин Фоснес
София Лаукли
logoТереза Йохауг
масс-старт (жен)
Моа Илар
Дельфин Клодель
logoКубок мира
Йоханна Матинтало
logoЛинн Сван
logoсборная Германии жен (лыжные гонки)
logoсборная Австрии жен
logoТереза Штадлобер
Надин Фендрих
Нора Саннесс
Флора Дольчи
Пиа Финк
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