РУСАДА получило рекордное число запросов на терапевтические исключения в 2024-м

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА ) с января по ноябрь 2024 года получило от спортсменов рекордное количество запросов на терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов (TUE) для лечения.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова гендиректора РУСАДА Вероники Логиновой.

«В этом году у нас уже 133 запроса, а за весь прошлый год было зафиксировано 117. Количество запросов на терапевтическое использование повышается. В основном это запросы на инсулин для лечения сахарного диабета», – сказала Логинова.

С января по декабрь 2022 года в РУСАДА поступало 78 запросов на оформление TUE.

В случае одобрения запроса спортсмен получает разрешение (терапевтическое исключение) по медицинским показаниям использовать лекарственные препараты, содержащие вещества, запрещенные Всемирным антидопинговым агентством (WADA).