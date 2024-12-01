РУСАДА получило рекордное число запросов на терапевтические исключения в 2024-м
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) с января по ноябрь 2024 года получило от спортсменов рекордное количество запросов на терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов (TUE) для лечения.
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова гендиректора РУСАДА Вероники Логиновой.
«В этом году у нас уже 133 запроса, а за весь прошлый год было зафиксировано 117. Количество запросов на терапевтическое использование повышается. В основном это запросы на инсулин для лечения сахарного диабета», – сказала Логинова.
С января по декабрь 2022 года в РУСАДА поступало 78 запросов на оформление TUE.
В случае одобрения запроса спортсмен получает разрешение (терапевтическое исключение) по медицинским показаниям использовать лекарственные препараты, содержащие вещества, запрещенные Всемирным антидопинговым агентством (WADA).
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