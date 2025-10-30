Арне Слот: «Люди думают, что у «Ливерпуля» 25 игроков, но у нас 20 футболистов, еще 4 травмированны. Внимание было приковано к деньгам, которые мы потратили»
Арне Слот дал комментарий о глубине состава «Ливерпуля».
«Ливерпуль» уступил «Кристал Пэлас» (0:3) в матче 1/8 финала Кубка английской лиги.
Главный тренер мерсисайдского клуба сделал 10 изменений в стартовом составе команды по сравнению с прошлом матчем в АПЛ против «Брентфорда» (2:3).
«В прошлый раз, когда мы играли в Кубке лиги против «Саутгемптона», Джованни Леони получил травму.
И у нас не такой большой состав, как может показаться, потому что все внимание было приковано к деньгам, которые мы потратили летом.
Люди думают, что у нас 25 игроков, но у нас в основном 20 футболистов, еще и четверо травмированных», – сказал главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот.
