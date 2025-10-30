Мареска об удалении Делапа: «Очень глупая красная карточка, необоснованная, глупый фол. После первой желтой 4-5 раз сказал ему: «Сохраняй спокойствие»

Энцо Мареска раскритиковал удаление Лиама Делапа.

«Челси» обыграл «Вулверхэмптон » (4:3) в матче 1/8 финала Кубка английской лиги.

Нападающий лондонцев Лиам Делап появился на поле со скамейки запасных на 61-й минуте.

На 79-й минуте он получил первую желтую карточку, а на 86-й – вторую, и был удален.

«Очень глупая красная карточка, необоснованная, абсолютно глупый фол. Этого можно было избежать.

Я понимаю те красные карточки, которые мы получили в матчах с «Брайтоном» и «Манчестер Юнайтед». Но удаление против «Ноттингема» и «Вулверхэмптона» можно было избежать – и мы должны этого избегать.

После первой желтой карточки я четыре-пять раз сказал ему: «Сохраняй спокойствие». Но он же футболист. Когда находится на поле, он, вероятно, играет сам за себя, и ему было сложно осознать это и прислушаться к окружающим», – сказал главный тренер «Челси » Энцо Мареска .