❄️ Лыжи. Кубок мира. Амундсен выиграл масс-старт свободным стилем, Йенссен – 2-й, Ниенге – 3-й, Клэбо снялся

Харальд Амундсен выиграл коньковый масс-старт на лыжном Кубке мира в Руке.

Кубок мира по лыжным гонкам-2024/25 1-й этап Рука, Финляндия Мужчины Масс-старт, 20 км, свободный стиль 1. Харальд Амундсен (Норвегия) – 46.04,0 2. Ян Томас Йенссен (Норвегия) – 0,9 3. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия) – 1,9 4. Мика Фермойлен (Австрия) – 2,9 5. Андреас Рее (Норвегия) – 8,0 6. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 8,2 7. Занден Макмаллен (США) – 10,1 8. Гас Шумахер (США) – 11,3 9. Матис Делож (Франция) – 11,6 10. Жюль Лапьер (Франция) – 11,9 11. Фридрих Мох (Германия) – 17,7 12. Пол Гульберг (Норвегия) – 26,3 13. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 28,0... 15. Вильям Поромаа (Швеция) – 31,2... 17. Ииво Нисканен (Финляндия) – 48,1... 22. Федерико Пеллегрино (Италия) – 56,7... 29. Калле Халварссон (Швеция) – 1.25,9... 43. Йенс Бурман (Швеция) – 1.41,7 Йоханнес Клэбо (Норвегия) снялся из-за болезни. Расписание трансляций первого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Руке