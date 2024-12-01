❄️ Лыжи. Кубок мира. Амундсен выиграл масс-старт свободным стилем, Йенссен – 2-й, Ниенге – 3-й, Клэбо снялся
Кубок мира по лыжным гонкам-2024/25
1-й этап
Рука, Финляндия
Мужчины
Масс-старт, 20 км, свободный стиль
1. Харальд Амундсен (Норвегия) – 46.04,0
2. Ян Томас Йенссен (Норвегия) – 0,9
3. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия) – 1,9
4. Мика Фермойлен (Австрия) – 2,9
5. Андреас Рее (Норвегия) – 8,0
6. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 8,2
7. Занден Макмаллен (США) – 10,1
8. Гас Шумахер (США) – 11,3
9. Матис Делож (Франция) – 11,6
10. Жюль Лапьер (Франция) – 11,9
11. Фридрих Мох (Германия) – 17,7
12. Пол Гульберг (Норвегия) – 26,3
13. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 28,0...
15. Вильям Поромаа (Швеция) – 31,2...
17. Ииво Нисканен (Финляндия) – 48,1...
22. Федерико Пеллегрино (Италия) – 56,7...
29. Калле Халварссон (Швеция) – 1.25,9...
43. Йенс Бурман (Швеция) – 1.41,7
Йоханнес Клэбо (Норвегия) снялся из-за болезни.
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