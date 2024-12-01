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  • ❄️ Лыжи. Кубок мира. Амундсен выиграл масс-старт свободным стилем, Йенссен – 2-й, Ниенге – 3-й, Клэбо снялся
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❄️ Лыжи. Кубок мира. Амундсен выиграл масс-старт свободным стилем, Йенссен – 2-й, Ниенге – 3-й, Клэбо снялся

Харальд Амундсен выиграл коньковый масс-старт на лыжном Кубке мира в Руке.

Кубок мира по лыжным гонкам-2024/25

1-й этап

Рука, Финляндия

Мужчины

Масс-старт, 20 км, свободный стиль

1. Харальд Амундсен (Норвегия) – 46.04,0

2. Ян Томас Йенссен (Норвегия) – 0,9

3. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия) – 1,9

4. Мика Фермойлен (Австрия) – 2,9

5. Андреас Рее (Норвегия) – 8,0

6. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 8,2

7. Занден Макмаллен (США) – 10,1

8. Гас Шумахер (США) – 11,3

9. Матис Делож (Франция) – 11,6

10. Жюль Лапьер (Франция) – 11,9

11. Фридрих Мох (Германия) – 17,7

12. Пол Гульберг (Норвегия) – 26,3

13. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 28,0...

15. Вильям Поромаа (Швеция) – 31,2...

17. Ииво Нисканен (Финляндия) – 48,1...

22. Федерико Пеллегрино (Италия) – 56,7...

29. Калле Халварссон (Швеция) – 1.25,9...

43. Йенс Бурман (Швеция) – 1.41,7

Йоханнес Клэбо (Норвегия) снялся из-за болезни.

Расписание трансляций первого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Руке

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс
Уго Лапалю
logoсборная Норвегии
logoКубок мира
logoсборная Австрии
масс-старт
logoХаральд Амундсен
logoПол Гульберг
logoВильям Поромаа
logoсборная Франции
logoсборная Финляндии
Мика Фермойлен
logoсборная Германии
logoМартин Левстрем Ниенге
logoЭмиль Иверсен
Ришар Жув
logoКалле Халварссон
logoсборная Швеции
Андреас Фьюрен Рее
logoСимен Хегстад Крюгер
Ян Томас Йенссен
logoЙенс Бурман
logoсборная Канады
Жюль Шаппа
Фридрих Мох
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Антуан Сир
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logoИиво Нисканен
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Занден МакМаллен
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Матис Делож
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