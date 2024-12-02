«Макларен» и «Феррари» разыграют Кубок конструкторов в последней гонке сезона, разрыв сократился до 21 очка
Обладатель Кубка конструкторов определится в последней гонке сезона, на Гран-при Абу-Даби, который состоится 8 декабря.
На Гран-при Катара «Макларен» не мог досрочно оформить титул после того, как Оскар Пиастри финишировал третьим, а Ландо Норрис – десятым.
«Феррари» удалось сократить отставание от лидеров сезона до 21 очка благодаря второму месту Шарля Леклера и шестому – Карлоса Сайнса.
Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Катара-2024
Опубликовал: Михаил Ширяев
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