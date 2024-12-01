«Ливерпуль» сделал «Манчестер Сити» – 2:0! У Салаха гол и пас, Гакпо тоже забил
«Ливерпуль» дома победил «Манчестер Сити» (2:0) в 13-м туре АПЛ.
Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
Уже на 12-й минуте счет в матче открыл Коди Гакпо – с паса Мохамеда Салаха. На 78-й Салах реализовал пенальти.
«Ливерпуль» набрал 34 очка и лидирует в таблице АПЛ. «Арсенал» отстает на 9 очков. «Ман Сити» идет пятым с отставанием в 11 баллов.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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