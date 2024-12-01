Дрозд о замедлении ютуба: «У китайцев его тоже нет. Они развивают свой национальный плеер. Нам тоже нужно об этом подумать»

Григорий Дрозд прокомментировал замедление ютуба в России.

«Предполагаю, что это был ответ на санкции. И у китайцев нет ютуба, у них свой национальный плеер, который они развивают. И их все устраивает. Может, и нам впору об этом подумать. Например, ВК. В этой части государство тоже старается перенаправить трафик.

У меня ютуб как был замедленным, так и остается. Поэтому я открыл канал в телеграме «Дрозд говорит». У меня шесть тысяч подписчиков. Но, как ни крути, ютуб – лучший медиаплеер в истории человечества. Удобный. И там огромное количество контента с большой аудиторией», – заявил экс-чемпион мира по боксу Григорий Дрозд .

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