Гвардиола показал фанатам «Ливерпуля» 6 пальцев в ответ на кричалку «Утром тебя уволят!»

Пеп Гвардиола и фанаты «Ливерпуля» обменялись уколами.

«Красные» сегодня победили «Манчестер Сити » со счетом 2:0 и оторвались от него в АПЛ на 11 очков.

В конце второго тайма болельщики на «Энфилде » начали скандировать: «Утром тебя уволят!»

В ответ на это испанский тренер, для которого текущая серия из 7 матчей без побед стала худшей в карьере, продемонстрировал зрителям шесть пальцев. Столько титулов АПЛ завоевал «Ман Сити» под его руководством.

Изображение: кадр из трансляции Viaplay

Напомним, что ранее фанаты «Тоттенхэма» скандировали Гвардиоле «Тебя уволят утром» на матче с «Ман Сити» (4:0). А фанаты «Брайтона» пели Пепу «К утру тебя уволят» после второго гола своей команды (2:1).