Гвардиола показал фанатам «Ливерпуля» 6 пальцев в ответ на кричалку «Утром тебя уволят!»
Пеп Гвардиола и фанаты «Ливерпуля» обменялись уколами.
«Красные» сегодня победили «Манчестер Сити» со счетом 2:0 и оторвались от него в АПЛ на 11 очков.
В конце второго тайма болельщики на «Энфилде» начали скандировать: «Утром тебя уволят!»
В ответ на это испанский тренер, для которого текущая серия из 7 матчей без побед стала худшей в карьере, продемонстрировал зрителям шесть пальцев. Столько титулов АПЛ завоевал «Ман Сити» под его руководством.
Изображение: кадр из трансляции Viaplay
Напомним, что ранее фанаты «Тоттенхэма» скандировали Гвардиоле «Тебя уволят утром» на матче с «Ман Сити» (4:0). А фанаты «Брайтона» пели Пепу «К утру тебя уволят» после второго гола своей команды (2:1).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер АПЛ
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