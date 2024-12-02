Воронков забил «Чикаго» в пустые ворота, набрав очки в 6-м матче подряд. У него 6+5 в 14 играх
Дмитрий Воронков забросил шайбу в матче с «Чикаго» (6:3).
На 59-й минуте форвард «Коламбус» забил в пустые ворота, поставив точку в игре.
Россиянин продлил результативную серию (4+4) до 6 матчей. Всего в 14 играх текущего чемпионата НХЛ на его счету 11 (6+5) очков.
В матче с «Чикаго» за 11:59 (1:12 – в большинстве) у Воронкова 3 броска в створ ворот, 1 блок-шот, 2 силовых приема, 17 минут штрафа, полезность – «плюс 3».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости