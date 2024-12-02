Воронков забил «Чикаго» в пустые ворота, набрав очки в 6-м матче подряд. У него 6+5 в 14 играх

Дмитрий Воронков забросил шайбу в матче с «Чикаго» (6:3).

На 59-й минуте форвард «Коламбус » забил в пустые ворота, поставив точку в игре.

Россиянин продлил результативную серию (4+4) до 6 матчей. Всего в 14 играх текущего чемпионата НХЛ на его счету 11 (6+5) очков.

В матче с «Чикаго» за 11:59 (1:12 – в большинстве) у Воронкова 3 броска в створ ворот, 1 блок-шот, 2 силовых приема, 17 минут штрафа , полезность – «плюс 3».