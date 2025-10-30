Компани после 14 победы подряд «Баварии»: «На протяжении двух сезонов мы с «Ман Сити» набрали 198 очков – каждый играл на максимуме. Главное – разумно использовать состав»

Венсан Компани ответил, может ли «Бавария» играть успешно весь сезон.

Мюнхенский клуб обыграл «Кельн» (4:1) в матче Кубка Германии и выиграл все 14 матчей с начала сезона .

– Не боитесь ли вы, что такой стиль игры может в итоге привести к выгоранию?

– У каждого свой опыт.

Я лично проходил через такое. На протяжении двух сезонов мы [с «Манчестер Сити »] набрали 198 очков, и каждый играл на максимуме. Кому-то это удается, кому-то – нет.

Для меня самое главное – разумно использовать состав команды и учитывать игровое время каждого футболиста.

Темп не снизится, когда вернутся Джамал Мусиала , Альфонсо Дэвис и Хироки Ито , – сказал главный тренер «Баварии» Венсан Компани .