Чемпионат Испании. «Мальорка» примет «Валенсию», «Барселона» и «Атлетико» проведут матчи в субботу, «Реал» – в воскресенье
«Мальорка» и «Валенсия» откроют 15-й тур Ла Лиги.
В субботу «Барселона» сыграет с «Лас-Пальмасом», «Атлетико» на выезде встретится с «Вальядолидом».
В воскресенье «Реал» примет «Хетафе», «Вильярреал» будет противостоять «Жироне».
В понедельник тур завершится матчем между «Севильей» и «Осасуной».
15-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
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