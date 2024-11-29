Чемпионат Испании. «Мальорка» примет «Валенсию», «Барселона» и «Атлетико» проведут матчи в субботу, «Реал» – в воскресенье

«Мальорка» и «Валенсия» откроют 15-й тур Ла Лиги.

В субботу «Барселона » сыграет с «Лас-Пальмасом», «Атлетико » на выезде встретится с «Вальядолидом».

В воскресенье «Реал » примет «Хетафе», «Вильярреал » будет противостоять «Жироне».

В понедельник тур завершится матчем между «Севильей » и «Осасуной».

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15-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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