Стивен Уорнок о «Ливерпуле»: «Слот почти признал, что у команды недостаточно сильный состав. Очень разочарован этим интервью. Оно содержало в себе оправдания»

Стивен Уорнок остался недоволен интервью Арне Слота.

«Ливерпуль» проиграл «Кристал Пэлас» (0:3) в матче Кубка английской лиги.

После игры главный тренер мерсисайдцев сказал: «Ни одна из причин не оправдание, но мы играем раз в три дня, а в Кубке лиги «Ливерпуль» дает время молодежи. И состав не такой глубокий, как считается» .

«Арне Слот почти признал, что у команды недостаточно сильный состав. Я очень разочарован этим интервью. Оно было очень уклончивым и содержало в себе оправдания.

Вы ведь выступаете в Лиге чемпионов, но при этом жалуетесь, что играете через два дня. Вы же знаете, что так будет.

Мне показалось, что в этом интервью было много оправданий. Вы знаете, что у вас не самый глубокий состав – значит, лето вы провели не так хорошо», – сказал бывший защитник «Ливерпуля» Стивен Уорнок.