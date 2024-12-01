Пеп о кричалке фанатов «Ливерпуля» про увольнение: «Почему этого не было в прошлом сезоне, когда «Сити» выиграл АПЛ, почему сейчас? Я не ожидал такого от «Энфилда»

Пеп Гвардиола высказался о кричалках фанатов «Ливерпуля» о его скором увольнении.

«Ман Сити» проиграл «Ливерпулю» в 13-м туре АПЛ (0:2). В конце второго тайма болельщики на «Энфилде» начали скандировать Гвардиоле: «Утром тебя уволят!» . В ответ каталонский специалист показал фанатам «Ливерпуля» 6 пальцев, отсылающих к числу трофеев АПЛ, которые завоевал «Сити» под его руководством.

«Они хотят моего увольнения. Хотелось бы, чтобы они были добрее. Почему они не делали этого при счете 0:1? Почему не делали этого в прошлом сезоне, когда мы выиграли Премьер-лигу? Почему они хотят моего увольнения именно сейчас?

Я не ожидал такого от «Энфилда». От других клубов, вроде «Брайтона», я могу это понять. Но от «Энфилда» я такого не ждал, может, дело в уважении, которого мы заслуживаем. Они знают, что мы выиграли шесть титулов Премьер-лиги», – сказал Гвардиола.

Напомним, что ранее фанаты «Тоттенхэма» скандировали Гвардиоле «Тебя уволят утром» на матче с «Ман Сити» (4:0). А фанаты «Брайтона» пели Пепу «К утру тебя уволят» после второго гола своей команды (2:1).

Гвардиола про 0:2 с «Ливерпулем»: «Поздравляю с заслуженной победой, в первые 15-20 минут они были неудержимы. «Ман Сити» начнет с нуля и постарается сделать хороший рывок»