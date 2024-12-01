  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Пеп о кричалке фанатов «Ливерпуля» про увольнение: «Почему этого не было в прошлом сезоне, когда «Сити» выиграл АПЛ, почему сейчас? Я не ожидал такого от «Энфилда»
127

Пеп о кричалке фанатов «Ливерпуля» про увольнение: «Почему этого не было в прошлом сезоне, когда «Сити» выиграл АПЛ, почему сейчас? Я не ожидал такого от «Энфилда»

Пеп Гвардиола высказался о кричалках фанатов «Ливерпуля» о его скором увольнении.

«Ман Сити» проиграл «Ливерпулю» в 13-м туре АПЛ (0:2). В конце второго тайма болельщики на «Энфилде» начали скандировать Гвардиоле: «Утром тебя уволят!». В ответ каталонский специалист показал фанатам «Ливерпуля» 6 пальцев, отсылающих к числу трофеев АПЛ, которые завоевал «Сити» под его руководством.

«Они хотят моего увольнения. Хотелось бы, чтобы они были добрее. Почему они не делали этого при счете 0:1? Почему не делали этого в прошлом сезоне, когда мы выиграли Премьер-лигу? Почему они хотят моего увольнения именно сейчас?

Я не ожидал такого от «Энфилда». От других клубов, вроде «Брайтона», я могу это понять. Но от «Энфилда» я такого не ждал, может, дело в уважении, которого мы заслуживаем. Они знают, что мы выиграли шесть титулов Премьер-лиги», – сказал Гвардиола.

Напомним, что ранее фанаты «Тоттенхэма» скандировали Гвардиоле «Тебя уволят утром» на матче с «Ман Сити» (4:0). А фанаты «Брайтона» пели Пепу «К утру тебя уволят» после второго гола своей команды (2:1).

Гвардиола про 0:2 с «Ливерпулем»: «Поздравляю с заслуженной победой, в первые 15-20 минут они были неудержимы. «Ман Сити» начнет с нуля и постарается сделать хороший рывок»

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
болельщики
logoЛиверпуль
logoБрайтон
logoПеп Гвардиола
logoЭнфилд
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Ман Сити» впервые пробил по воротам «Ливерпуля» на 39-й, в створ – на 82-й. У команды Пепа не было ни одной явной возможности забить
15вчера, 19:20
Гвардиола про 0:2 с «Ливерпулем»: «Поздравляю с заслуженной победой, в первые 15-20 минут они были неудержимы. «Ман Сити» начнет с нуля и постарается сделать хороший рывок»
53вчера, 18:59
У «Ман Сити» 4 поражения подряд в АПЛ – впервые с 2008-го. Гвардиола не проигрывал столько матчей кряду в чемпионате
9вчера, 18:58
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Роналду проиграл 1 млн долларов болельщику в футбольном челлендже от Мистера Биста
1024 минуты назадФото
Салах не ведет переговоров с «ПСЖ». Слухи об интересе парижан могут использоваться для давления на «Ливерпуль» (Бен Джейкобс)
1230 минут назад
Мостовой о Тедеско: «Не кажется сильным тренером и в футбол не играл. Раз попал куда-то, теперь что-то происходит. Был бы у меня агент, я бы тоже ходил из команды в команду»
2443 минуты назад
Гендиректор «Пари НН» о фразе Гончаренко судье Бобровскому: «Виктора Михайловича неправильно поняли, думаю, было искажение смысла. Поговорим с ним, дадим позицию клуба»
448 минут назад
Выручайте Пепа: заходите в Аэрофутбол, выбирайте «Сити», начинайте побеждать
49 минут назадСпецпроект
Агент Сафонов о Федорищеве: «В Самарской области нет других проблем, кроме агентов? У них там с дорогами-то не все нормально. Пусть покажет документы – Андреев ничего не подписывал, думаю»
2458 минут назад
Флик о судействе в Ла Лиге: «Все зависит от «Барсы», считаю – вы побеждаете, когда играете лучше. Не хочу оправдываться»
18сегодня, 14:37
В «Локо» заявили, что не продадут Ненахова и Сильянова. «Спартак» интересуется защитниками
10сегодня, 14:32
Месси, Роналду, Мбаппе, Винисиус, Беллингем, Родри, Ямаль и Нойер – среди претендентов на попадание в символическую сборную года от FIFPro
48сегодня, 14:23
Ловчев о Жозе: «Пивная бочка, весит 100 с лишним килограммов – как «Спартак» его привез? Сидеть на скамейке – это одно, а выходить и делать результат – совсем другое»
28сегодня, 14:02
Ко всем новостям
Последние новости
«Реал» собирается предложить Раулю Асенсио новый контракт с повышением зарплаты
16 минут назад
Кордоба назвал «Спартак» самым сложным соперником в сезоне после 0:3: «Но нельзя поддаваться панике. Надо продолжать работать и побеждать на следующей неделе»
8 минут назад
Ловчев об Угальде: «Это Пеле на самом деле. Если будет все время так играть, до конца сезона забьет еще 20 голов»
619 минут назад
«Динамо» интересуется Глебовым. «Ростов» отложил все переговоры по хавбеку до зимней паузы («СЭ»)
523 минуты назад
Шикунов про Угальде: «Допускаю, что «Спартак» получит серьезные предложения из Европы. За 25 млн точно могут продать. Даже за 30»
1033 минуты назад
«Ахмат» – «Динамо». Тюкавин, Артур, Нгамале, Карраскаль, Уткин и Садулаев играют
1034 минуты назад
«Спартак» следит за Пальцевым из «Динамо» Махачкала. Трансфер защитника зимой маловероятен (Metaratings)
454 минуты назад
Дюков о росте курса валют: «РФС не может на это влиять. Финансовое состояние клубов более чем удовлетворительное, но ситуация у каждого своя»
3сегодня, 14:30
Чемпионат Испании. «Севилья» принимает «Осасуну»
160сегодня, 14:24
«Фиорентина» о состоянии Бове: «Он в сознании, бодр, поговорил с семьей и командой. Врачи проведут дополнительные обследования для установления причин произошедшего»
1сегодня, 14:19