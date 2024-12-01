❄️ Лыжи. Кубок России. Коростелев выиграл классическую «разделку» на 10 км, Горбунов – 2-й, Ардашев – 3-й, Большунов – 9-й
Коростелев победил в классической разделке на 10 км на Кубке России по лыжам.
Лыжные гонки
2-й этап
Вершина Теи, Хакасия
Мужчины
10 км, раздельный старт, классический стиль
1. Савелий Коростелев – 23.25,0
2. Иван Горбунов – 9,2
3. Сергей Ардашев – 15,9
4. Илья Порошкин – 20,5
5. Илья Семиков – 26,3
6. Евгений Семяшкин – 37,9
7. Александр Терентьев – 39,8
8. Артем Мальцев – 46,5
9. Александр Большунов – 48,1
10. Сергей Забалуев – 52,2
11. Данила Карпасюк – 55,8
12. Андрей Собакарев – 56,5
13. Егор Гусак – 1.02,9
14. Павел Соловьев – 1.03,2
15. Александр Ившин – 1.05,1
Расписание второго этапа Кубка России по лыжам в Вершине Теи. Старт гонок – в 6 утра по Москве
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс
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