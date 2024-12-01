❄️ Лыжи. Кубок России. Коростелев выиграл классическую «разделку» на 10 км, Горбунов – 2-й, Ардашев – 3-й, Большунов – 9-й

Коростелев победил в классической разделке на 10 км на Кубке России по лыжам.

Лыжные гонки ФосАгро Кубок России 2-й этап Вершина Теи, Хакасия Мужчины 10 км, раздельный старт, классический стиль 1. Савелий Коростелев – 23.25,0 2. Иван Горбунов – 9,2 3. Сергей Ардашев – 15,9 4. Илья Порошкин – 20,5 5. Илья Семиков – 26,3 6. Евгений Семяшкин – 37,9 7. Александр Терентьев – 39,8 8. Артем Мальцев – 46,5 9. Александр Большунов – 48,1 10. Сергей Забалуев – 52,2 11. Данила Карпасюк – 55,8 12. Андрей Собакарев – 56,5 13. Егор Гусак – 1.02,9 14. Павел Соловьев – 1.03,2 15. Александр Ившин – 1.05,1 Расписание второго этапа Кубка России по лыжам в Вершине Теи. Старт гонок – в 6 утра по Москве