«Бостон» обыграл «Монреаль» в Матче Столетия. «Брюинс» провели первую игру в НХЛ 1 декабря 1924 года

«Бостон» обыграл «Монреаль» (6:3) в Матче Столетия.

Матч регулярного чемпионата НХЛ состоялся 1 декабря 2024 года – ровно через 100 лет после первой игры «Брюинс» в лиге.

Первый американский клуб в ее истории провел свой первый матч 1 декабря 1924 года – против «Монреаль Марунс» (2:1).

Перед игрой на арене «Бостона» состоялась специальная церемония с участием бывших игроков клуба – Бобби Орра , Фила Эспозито, Рэя Бурка , Патриса Бержерона и других.

«Конечно же, мы хотели победить. Мы хотели, чтобы болельщики и ветераны гордились нашими усилиями. Считаю, что ребята хорошо справились с задачей», – сказал и.о. главного тренера «Бостона» Джо Сакко.