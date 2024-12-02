«Бостон» обыграл «Монреаль» в Матче Столетия. «Брюинс» провели первую игру в НХЛ 1 декабря 1924 года
«Бостон» обыграл «Монреаль» (6:3) в Матче Столетия.
Матч регулярного чемпионата НХЛ состоялся 1 декабря 2024 года – ровно через 100 лет после первой игры «Брюинс» в лиге.
Первый американский клуб в ее истории провел свой первый матч 1 декабря 1924 года – против «Монреаль Марунс» (2:1).
Перед игрой на арене «Бостона» состоялась специальная церемония с участием бывших игроков клуба – Бобби Орра, Фила Эспозито, Рэя Бурка, Патриса Бержерона и других.
«Конечно же, мы хотели победить. Мы хотели, чтобы болельщики и ветераны гордились нашими усилиями. Считаю, что ребята хорошо справились с задачей», – сказал и.о. главного тренера «Бостона» Джо Сакко.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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