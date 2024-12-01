«Челси» разбил «Астон Виллу» – 3:0! У Палмера 1+1, Энцо и Джексон тоже забили

«Челси» дома разгромил «Астон Виллу» (3:0) в 13-м туре АПЛ.

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Николас Джексон забил на 7-й минуте, Энцо Фернандес – на 36-й. На 83-й забил хавбек Коул Палмер , перед этим отдавший голевой пас.

«Челси » набрал 25 очков и на эту минуту идет 3-м в таблице. «Астон Вилла » (19) – 12-я.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ