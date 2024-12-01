«Челси» разбил «Астон Виллу» – 3:0! У Палмера 1+1, Энцо и Джексон тоже забили
«Челси» дома разгромил «Астон Виллу» (3:0) в 13-м туре АПЛ.
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Николас Джексон забил на 7-й минуте, Энцо Фернандес – на 36-й. На 83-й забил хавбек Коул Палмер, перед этим отдавший голевой пас.
«Челси» набрал 25 очков и на эту минуту идет 3-м в таблице. «Астон Вилла» (19) – 12-я.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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