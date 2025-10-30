Семин о Личке: «Стиль и направление футбола подходит «Спартаку». Он прививает игрокам короткие передачи, много розыгрышей мяча»

Юрий Семин оценил возможность назначения Марцела Личка тренером «Спартака».

Ранее агент бывшего тренера «Динамо» и «Оренбурга» сообщил , что обсуждал с красно-белыми вопрос назначения специалиста.

– Марцел Личка снова без команды. Насколько он мог бы помочь «Спартаку»?

– Стиль и направление футбола, которое у него было, подходит «Спартаку». И в «Динамо» у него был такой стиль игры.

Он прививает своим игрокам короткие передачи, много розыгрышей мяча, это подходит для «Спартака», – сказал бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин .