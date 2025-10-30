Семин о Личке: «Стиль и направление футбола подходит «Спартаку». Он прививает игрокам короткие передачи, много розыгрышей мяча»
Юрий Семин оценил возможность назначения Марцела Личка тренером «Спартака».
Ранее агент бывшего тренера «Динамо» и «Оренбурга» сообщил, что обсуждал с красно-белыми вопрос назначения специалиста.
– Марцел Личка снова без команды. Насколько он мог бы помочь «Спартаку»?
– Стиль и направление футбола, которое у него было, подходит «Спартаку». И в «Динамо» у него был такой стиль игры.
Он прививает своим игрокам короткие передачи, много розыгрышей мяча, это подходит для «Спартака», – сказал бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
