НХЛ. «Даллас» обыграл «Виннипег», «Коламбус» забросил 6 шайб «Чикаго», «Детройт» проиграл «Ванкуверу»
«Детройт» проиграл «Ванкуверу» (4:5 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.
«Коламбус» разобрался с «Чикаго» (6:3), «Даллас» победил «Виннипег» (3:1).
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
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