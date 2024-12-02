«Ювентус» упустил победу над «Лечче» на 93-й – 1:1. Ребич ответил на гол Камбьязо
«Ювентус» потерял очки в матче с «Лечче» (1:1) в 14-м туре Серии А.
Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 68-й минуте счет открыл защитник туринцев Андреа Камбьязо. На 93-й ничью своей команде принес бывший полузащитник «Милана» Анте Ребич.
«Ювентус» набрал 26 очков и занимает 6-е место в таблице. «Лечче» идет 16-м, имея 13 баллов.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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