Макс Ферстаппен: «Расселлу лучше пойти ## ###, я полностью потерял уважение к нему. Никогда не видел, чтобы пилот подставлял другого так жестко»

Ферстаппен послал Расселла из-за штрафа в квалификации.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен признался, что разозлен на соперника из «Мерседеса » Джорджа Расселла после инцидента в квалификации к Гран-при Катара.

По мнению четырехкратного чемпиона «Формулы-1», Расселл намерено «подставил» его. После сессии стюарды выписали Максу штраф в виде потери одной позиции на старте гонки за помеху Джорджу. Ни один из гонщиков не находился на быстром круге.

«Я очень уважаю пилотов, но после вчерашнего полностью потерял уважение к нему. Я посчитал просто нелепым то, что он пытался выжать штраф на мне. Я был сильно разозлен на него после этого.

Он всегда старается быть очень милым перед камерой, но потом, когда общаешься с ним лично, он просто другой человек. Я этого не выношу, и на самом деле ему лучше пойти ## ###. Не хочу даже иметь дело с этим», – заявил нидерландец в эфире Viaplay.

Ферстаппен подчеркнул , что получил штраф за то, что «вел себя хорошо».

«Я не мог в это поверить. Но в каком-то смысле я не был удивлен – в таком мире я живу. Я недоволен, но в какой-то момент надо просто перевернуть страницу.

Было не очень приятно это видеть, ведь, думаю, впервые кого-то оштрафовали [когда соперник был] на медленном круге.

На самом деле я просто старался вести себя хорошо – может, мне не нужно так делать. Я не хотел кого-то подставить при подготовке к кругу. Фактически за это ты получаешь штраф.

Я никогда не видел, чтобы кто-то пытался подставить другого пилота так жестко», – сказал Макс.

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