  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Макс Ферстаппен: «Расселлу лучше пойти ## ###, я полностью потерял уважение к нему. Никогда не видел, чтобы пилот подставлял другого так жестко»
90

Макс Ферстаппен: «Расселлу лучше пойти ## ###, я полностью потерял уважение к нему. Никогда не видел, чтобы пилот подставлял другого так жестко»

Ферстаппен послал Расселла из-за штрафа в квалификации.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен признался, что разозлен на соперника из «Мерседеса» Джорджа Расселла после инцидента в квалификации к Гран-при Катара.

По мнению четырехкратного чемпиона «Формулы-1», Расселл намерено «подставил» его. После сессии стюарды выписали Максу штраф в виде потери одной позиции на старте гонки за помеху Джорджу. Ни один из гонщиков не находился на быстром круге.

«Я очень уважаю пилотов, но после вчерашнего полностью потерял уважение к нему. Я посчитал просто нелепым то, что он пытался выжать штраф на мне. Я был сильно разозлен на него после этого.

Он всегда старается быть очень милым перед камерой, но потом, когда общаешься с ним лично, он просто другой человек. Я этого не выношу, и на самом деле ему лучше пойти ## ###. Не хочу даже иметь дело с этим», – заявил нидерландец в эфире Viaplay.

Ферстаппен подчеркнул, что получил штраф за то, что «вел себя хорошо».

«Я не мог в это поверить. Но в каком-то смысле я не был удивлен – в таком мире я живу. Я недоволен, но в какой-то момент надо просто перевернуть страницу.

Было не очень приятно это видеть, ведь, думаю, впервые кого-то оштрафовали [когда соперник был] на медленном круге.

На самом деле я просто старался вести себя хорошо – может, мне не нужно так делать. Я не хотел кого-то подставить при подготовке к кругу. Фактически за это ты получаешь штраф.

Я никогда не видел, чтобы кто-то пытался подставить другого пилота так жестко», – сказал Макс.

Макс Ферстаппен о возможной блокировке Расселла: «В следующий раз тоже буду гнать на полной скорости и потом говорить, что мог разбиться»

Макс Ферстаппен о штрафе: «Полная бессмыслица»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RacingNews365
logoМерседес
logoФормула-1
logoДжордж Расселл
logoРед Булл
брань
logoМакс Ферстаппен
logoГран-при Катара
Рекомендуем
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Хиракава выступит за «Макларен» в первой практике перед Гран-при Абу-Даби
19 минут назад
Фернандо Алонсо о штрафе Ферстаппену: «Получается, я тоже смогу гнать как сумасшедший, а потом заявить, что соперник мне помешал»
649 минут назад
Макс Ферстаппен о штрафе Норриса: «Меня бы расследовали сразу же»
9сегодня, 13:47
«Ред Булл» заменит Переса на Лоусона – Лиам способен соперничать с быстрым и более опытным Цунодой (The Race)
18сегодня, 13:22
Кристиан Хорнер: «Уверен, в будущем Колапинто войдет в число постоянных участников «Ф-1». «Ред Булл» же полностью укомплектован»
4сегодня, 12:53
Джордж Расселл: «Ожидал аварию с Ферстаппеном на старте Гран-при Катара»
9сегодня, 12:28
Фредерик Вассер о слабых выступлениях Хэмилтона: «Меня это совсем не беспокоит»
11сегодня, 12:24
Тото Вольфф о проблемах Хэмилтона: «Меня не интересуют люди, которые придумывают безумные теории заговора»
7сегодня, 12:02
Карлос Сайнс: «Несмотря на все проблемы, сумел финишировать шестым. В Абу-Даби у «Феррари» будет шанс»
11сегодня, 11:39
Льюис Хэмилтон: «Не думаю, что уик-энд в Абу-Даби сложится сильно лучше. В любом случае, скоро все закончится»
8сегодня, 11:19
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Катара-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
125 ноября, 07:30
Эстебан Окон представил новый шлем, посвященный Капитану Америка
120 ноября, 07:38Кино
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
18 ноября, 06:45
Жак Вильнев: «Перестаньте говорить о том, что Перес вылетит из «Ф-1». У него есть контракт»
1315 ноября, 07:12
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
129 октября, 07:00
Второй этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Уфе 3 ноября
25 октября, 10:15Фото
Артем Лавров победил в первом этапе Yuka Drive Fest Джимхана Лайт в Челябинске
24 октября, 12:15Фото
Где смотреть Гран-при Мехико-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
122 октября, 08:00
Где смотреть Гран-при США-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
114 октября, 07:10
5 октября прошел финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-при Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway
17 октября, 11:58Фото