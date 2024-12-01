Макс Ферстаппен: «Расселлу лучше пойти ## ###, я полностью потерял уважение к нему. Никогда не видел, чтобы пилот подставлял другого так жестко»
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен признался, что разозлен на соперника из «Мерседеса» Джорджа Расселла после инцидента в квалификации к Гран-при Катара.
По мнению четырехкратного чемпиона «Формулы-1», Расселл намерено «подставил» его. После сессии стюарды выписали Максу штраф в виде потери одной позиции на старте гонки за помеху Джорджу. Ни один из гонщиков не находился на быстром круге.
«Я очень уважаю пилотов, но после вчерашнего полностью потерял уважение к нему. Я посчитал просто нелепым то, что он пытался выжать штраф на мне. Я был сильно разозлен на него после этого.
Он всегда старается быть очень милым перед камерой, но потом, когда общаешься с ним лично, он просто другой человек. Я этого не выношу, и на самом деле ему лучше пойти ## ###. Не хочу даже иметь дело с этим», – заявил нидерландец в эфире Viaplay.
Ферстаппен подчеркнул, что получил штраф за то, что «вел себя хорошо».
«Я не мог в это поверить. Но в каком-то смысле я не был удивлен – в таком мире я живу. Я недоволен, но в какой-то момент надо просто перевернуть страницу.
Было не очень приятно это видеть, ведь, думаю, впервые кого-то оштрафовали [когда соперник был] на медленном круге.
На самом деле я просто старался вести себя хорошо – может, мне не нужно так делать. Я не хотел кого-то подставить при подготовке к кругу. Фактически за это ты получаешь штраф.
Я никогда не видел, чтобы кто-то пытался подставить другого пилота так жестко», – сказал Макс.
Макс Ферстаппен о возможной блокировке Расселла: «В следующий раз тоже буду гнать на полной скорости и потом говорить, что мог разбиться»
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