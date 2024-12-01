Чемпионат Франции. «Гавр» Кузяева принимает «Анжер», «Монако» Головина в гостях у «Марселя»

«Реймс» дома уступил «Лансу» (0:2) в стартовом матче 13-го тура Лиги 1.

В субботу «ПСЖ » без Матвея Сафонова на своем поле разделил очки с «Нантом» (1:1), «Брест » победил «Страсбур» (3:1).

В воскресенье «Гавр » Далера Кузяева встретится с «Анжером», «Монако » Александра Головина проведет гостевой матч с «Марселем ».

Чемпионат Франции

13-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Лиги 1

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