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КХЛ. «Динамо» Москва обыграло «Куньлунь», ЦСКА победил «Барыс», «Авангард» уступил «Северстали»

Сегодня прошли очередные матчи Фонбет Чемпионата КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица КХЛ

Статистика КХЛ

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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результаты матчей
logoКуньлунь Ред Стар
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