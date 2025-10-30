Министр спорта Калужской области Сердюков: «В «Зените», «Спартаке», клубах КХЛ должны быть внебюджетные средства. Если исключить финансирование Второй лиги, МХЛ – они исчезнут»

Министр спорта Калужской области высказался финансировании спортивных команд.

«Профессиональный спорт следует все-таки разделить.

Есть футбольные клубы премьер-лиги – например, «Зенит », «Спартак », также большая часть клубов ФНЛ , клубы Континентальной хоккейной лиги.

И это одна история, конечно же, там должны быть внебюджетные средства, бюджет должен быть минимальный на уровне поддержки детско-юношеского спорта.

Но если говорить о сегменте бывшей второй футбольной лиги и команд Молодежной хоккейной лиги, то если исключить бюджетное финансирование, они просто исчезнут, их не будет», – сказал министр спорта Калужской области Олег Сердюков