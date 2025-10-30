Министр спорта Калужской области Сердюков: «В «Зените», «Спартаке», клубах КХЛ должны быть внебюджетные средства. Если исключить финансирование Второй лиги, МХЛ – они исчезнут»
Министр спорта Калужской области высказался финансировании спортивных команд.
«Профессиональный спорт следует все-таки разделить.
Есть футбольные клубы премьер-лиги – например, «Зенит», «Спартак», также большая часть клубов ФНЛ, клубы Континентальной хоккейной лиги.
И это одна история, конечно же, там должны быть внебюджетные средства, бюджет должен быть минимальный на уровне поддержки детско-юношеского спорта.
Но если говорить о сегменте бывшей второй футбольной лиги и команд Молодежной хоккейной лиги, то если исключить бюджетное финансирование, они просто исчезнут, их не будет», – сказал министр спорта Калужской области Олег Сердюков
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: odds.ru
