Хюрцелер после 0:2 от «Арсенала»: «Брайтон» был бы в следующем раунде, если бы реализовал все моменты»

Фабиан Хюрцелер высказался о поражении от «Арсенала».

«Брайтон», нанеся 18 ударов по воротам (6 в створ), проиграл «Арсеналу » (0:2) в матче 1/8 финала Кубка английской лиги.

«Если бы мы реализовали все моменты, то были бы в следующем раунде. Речь о забитых голах и обороне при пропущенных мячах. Мы не забили сами и не смогли отзащищаться в важных эпизодах.

«Арсенал» впервые пробил по воротам – и мы не смогли отзащищаться. Ты не победишь, если не забьешь сам и не сможешь сыграть на ноль в обороне.

Каждый гол придает уверенности, но я не думаю, что это причина нашего поражения. У нас были хорошие возможности во втором тайме», – сказал главный тренер «Брайтона » Фабиан Хюрцелер .