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«Реал» отстает от «Барселоны» на 1 очко при матче в запасе

Отрыв «Барселоны» от «Реала» сократился до минимального.

В 15-м туре Ла Лиги команда Карло Анчелотти обыграла «Хетафе» (2:0), а «блауграна» уступила «Лас-Пальмасу» – 1:2.

Теперь мадридцы отстают от каталонцев всего на одно очко – 33 против 34. При этом у «Реала» есть игра в запасе.

«Атлетико» занимает третью строчку, набрав в 15 турах 32 балла.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoРеал Мадрид
logoБарселона
logoКарло Анчелотти
logoЛа Лига
logoАтлетико
logoДиего Симеоне
logoХанс-Дитер Флик
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