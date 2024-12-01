«Реал» отстает от «Барселоны» на 1 очко при матче в запасе

Отрыв «Барселоны» от «Реала» сократился до минимального.

В 15-м туре Ла Лиги команда Карло Анчелотти обыграла «Хетафе» (2:0), а «блауграна» уступила «Лас-Пальмасу» – 1:2.

Теперь мадридцы отстают от каталонцев всего на одно очко – 33 против 34. При этом у «Реала » есть игра в запасе.

«Атлетико » занимает третью строчку, набрав в 15 турах 32 балла.