«Реал» отстает от «Барселоны» на 1 очко при матче в запасе
Отрыв «Барселоны» от «Реала» сократился до минимального.
В 15-м туре Ла Лиги команда Карло Анчелотти обыграла «Хетафе» (2:0), а «блауграна» уступила «Лас-Пальмасу» – 1:2.
Теперь мадридцы отстают от каталонцев всего на одно очко – 33 против 34. При этом у «Реала» есть игра в запасе.
«Атлетико» занимает третью строчку, набрав в 15 турах 32 балла.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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