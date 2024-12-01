Жизни Бове ничто не угрожает. Игроки «Фиорентины» были недовольны скоростью прибытия реанимобиля, Раньери схватил медика, действовавшего слишком медленно

Игроки «Фиорентины» были недовольны скоростью медиков, помогавших Эдоардо Бове .

На 17-й минуте матча между «Фиорентиной» и «Интером » хавбек «фиалок» упал на газон , потеряв сознание. Игроку долгое время оказывали медицинскую помощь, после чего его увезли на скорой помощи. Матч перенесли.

Как пишет La Gazzetta dello Sport, недовольство окружающих вызвала скорость прибытия реанимобиля, который пришлось ждать 5 минут.

Партнер Бове по команде Лука Раньери в порыве эмоций грубо схватил одного из медиков, который, по его мнению, действовал слишком медленно.

По данным Sky Sport, Бове был доставлен в больницу. Игрок может дышать самостоятельно.

Corriere dello Sport отмечает , что в заезде скорой помощи на поле не было необходимости. Все необходимое оборудование для экстренной помощи, включая дефибриллятор, уже было у медиков, находившихся на бровке. Однако в момент эмоционального шока игроки «Фиорентины» все равно требовали вызова «кареты» на поле.

Согласно последней информации , жизни Бове ничто не угрожает, игрок в сознании.