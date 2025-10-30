Артета про 2:0 с «Брайтоном»: «Арсенал» сделал 10 изменений и обыграл сильного соперника. Дебютировали Доуман и Харриман-Аннус – уникальное чувство, когда даешь шанс и исполняешь мечту»
Микель Артета поделился мнением после победы над «Брайтоном».
Арсенал выиграл со счетом 2:0 в матче 1/8 финала Кубка английской лиги.
«Это был особенный и радостный вечер по разным причинам. Безусловно, мы вышли в четвертьфинал турнира, обыграли очень сильного соперника.
Мы сделали 10 изменений в составе, выпустили футболистов, которые никогда не играли вместе, было два важных дебюта – у Макса Доумана и Андре Харриман-Аннуса.
Это уникальное чувство, когда даешь кому-то шанс и исполняешь его мечту. Я очень рад, что все сложилось так удачно, и нам удалось выиграть», – сказал главный тренер «Арсенала» Микель Артета.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Арсенала»
