Артета про 2:0 с «Брайтоном»: «Арсенал» сделал 10 изменений и обыграл сильного соперника. Дебютировали Доуман и Харриман-Аннус – уникальное чувство, когда даешь шанс и исполняешь мечту»

Микель Артета поделился мнением после победы над «Брайтоном».

Арсенал выиграл со счетом 2:0 в матче 1/8 финала Кубка английской лиги.

«Это был особенный и радостный вечер по разным причинам. Безусловно, мы вышли в четвертьфинал турнира, обыграли очень сильного соперника.

Мы сделали 10 изменений в составе, выпустили футболистов, которые никогда не играли вместе, было два важных дебюта – у Макса Доумана и Андре Харриман-Аннуса .

Это уникальное чувство, когда даешь кому-то шанс и исполняешь его мечту. Я очень рад, что все сложилось так удачно, и нам удалось выиграть», – сказал главный тренер «Арсенала » Микель Артета .