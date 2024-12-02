Воронков подрался с Коннором Мерфи, вступившись за Марченко

Дмитрий Воронков подрался в матче НХЛ с «Чикаго».

Во втором периоде защитник «Блэкхокс» Коннор Мерфи применил силовой прием против Кирилла Марченко .

Нападающий «Коламбуса » Дмитрий Воронков заступился за товарища по команде и подрался с Мерфи.

По итогам эпизода россиянин получил 17 минут штрафа. Мерфи был наказан 5-минутным удалением за драку.

В итоге «Чикаго » остался в большинстве и реализовал удаление Воронкова. После 2 периодов «Коламбус» ведет со счетом 3:2.