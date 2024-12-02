Воронков подрался с Коннором Мерфи, вступившись за Марченко
Дмитрий Воронков подрался в матче НХЛ с «Чикаго».
Во втором периоде защитник «Блэкхокс» Коннор Мерфи применил силовой прием против Кирилла Марченко.
Нападающий «Коламбуса» Дмитрий Воронков заступился за товарища по команде и подрался с Мерфи.
По итогам эпизода россиянин получил 17 минут штрафа. Мерфи был наказан 5-минутным удалением за драку.
В итоге «Чикаго» остался в большинстве и реализовал удаление Воронкова. После 2 периодов «Коламбус» ведет со счетом 3:2.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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