Киву про 3:0 с «Фиорентиной»: «Интер» прибавил в решимости после перерыва, во 2-м тайме появилось больше пространства. Сучич – совершенный полузащитник с высоким уровнем мастерства»

Кристиан Киву поделился мыслями после победы над «Фиорентиной».

«Интер » выиграл со счетом 3:0 в матче 9-го тура Серии А.

«Нам пришлось нелегко, потому что «Фиорентина » – это очень организованная команда, которая решила сыграть от обороны и пытаться контратаковать.

В атаке у нас возникли проблемы из-за неправильных решений в первом тайме, но после перерыва мы прибавили в решимости и эффективности.

Мы выбрались из тупика, забив гол дальним ударом, чего не делали в первом тайме – и это значительно облегчило задачу.

Нам нужно было проявить терпение, чтобы понять, что пытается сделать соперник, и найти решение. Второй тайм был другим – у нас появилось больше свободного пространства.

Я рад за Петара Сучича , потому что он совершенный полузащитник, способный играть на разных позициях и обладающий высоким уровнем мастерства. Он может покрывать большую дистанцию на поле. Он продемонстрировал отличную точность в завершении атак, мы все были за него рады, потому что он очень много работал и оказывал огромную поддержку команде», – сказал главный тренер «Интера» Кристиан Киву .