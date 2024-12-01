Песьяков о 3:2 с «Зенитом»: «Я отнял чемпионство у «Краснодара», поговаривали. Я отдал должок. «Краснодар», все в ваших руках»

Сергей Песьяков считает, что вернул «должок» «Краснодару».

Сегодня «Крылья Советов » с Песьяковым в составе одолели «Зенит» – 3:2.

– У тебя прошлый сезон заканчивался ошибкой против «Зенита» в составе «Ростова». Насколько тяжело было возвращаться с мыслью о той ошибке?

– Наоборот – легко. Мне было легко сегодня. У меня был должок. Кто-то поговаривал, что я отнял чемпионство у «Краснодара ». Ну вот, пожалуйста, «Краснодар», все в ваших руках. Я свой должок, наверное, отдал.

На самом деле это шутки все. Я такой же, как все, ошибаюсь – может, даже чуть больше, чем остальные. Мне сегодня было легко. Единственное – нет живого места на теле, – сказал голкипер «Крыльев Советов» в эфире «Матч Премьер».

Напомним, в 30-м туре прошлого сезона «Зенит» победил «Ростов» (2:1) благодаря голу Артура после ошибки Песьякова и стал чемпионом. В параллельном матче «Краснодар» обыграл «Динамо» (1:0) и взял бы золото в случае осечки «Зенита».

Песьяков не согласен, что сделал «Зенит» чемпионом: «Тупость какая-то, самое бездарное, что можно написать. «Краснодар» сам себя лишил чемпионства, а я – максимум «Ростов» одного очка»