Хавбек «Фиорентины» Бове упал на газон без сознания – его увезли на скорой. Игроки плакали, матч с «Интером» был перенесен

Эдоардо Бове потерял сознание в матче с «Интером».

На 17-й минуте игры Серии А хавбек «Фиорентины» рухнул на газон, потеряв сознание.

Медики оказали оказали игроку экстренную помощь. Футболисты обеих команд в этот момент окружили Бове, скрыв его от камер. На глазах некоторых из них были слезы.

Через несколько минут Бове унесли с поля к машине скорой помощи, поджидавшей у углового флажка.

Матч был приостановлен, футболисты покинули поле. Позже стало известно, что игру перенесли на другой день.

Изображения: кадр из трансляции; x.com/MatteoDovellini