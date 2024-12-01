Хавбек «Фиорентины» Бове упал на газон без сознания – его увезли на скорой. Игроки плакали, матч с «Интером» был перенесен
Эдоардо Бове потерял сознание в матче с «Интером».
На 17-й минуте игры Серии А хавбек «Фиорентины» рухнул на газон, потеряв сознание.
Медики оказали оказали игроку экстренную помощь. Футболисты обеих команд в этот момент окружили Бове, скрыв его от камер. На глазах некоторых из них были слезы.
Через несколько минут Бове унесли с поля к машине скорой помощи, поджидавшей у углового флажка.
Матч был приостановлен, футболисты покинули поле. Позже стало известно, что игру перенесли на другой день.
Изображения: кадр из трансляции; x.com/MatteoDovellini
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: La Gazzetta dello Sport
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