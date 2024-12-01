«Реал» победил «Хетафе» – 2:0. У Беллингема 1+1, Мбаппе тоже забил
«Реал» дома обыграл «Хетафе» (2:0) в 15-м туре Ла Лиги.
Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 30-й минуте полузащитник «сливочных» Джуд Беллингем реализовал пенальти. На 38-й с паса англичанина забил форвард Килиан Мбаппе.
«Реал Мадрид» набрал 33 очка и занимает второе место в таблице, отставая на 1 балл от «Барселоны» и имея игру в запасе.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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