  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Фонбет Кубок России. Путь регионов. 6-й раунд. «Челябинск» примет КАМАЗ, «Торпедо» сыграет с «Кубань Холдингом» в среду, «Факел» и «Арсенал» Тула встретятся в четверг
1

Фонбет Кубок России. Путь регионов. 6-й раунд. «Челябинск» примет КАМАЗ, «Торпедо» сыграет с «Кубань Холдингом» в среду, «Факел» и «Арсенал» Тула встретятся в четверг

В Фонбет Кубке России состоятся матчи 6-го раунда Пути регионов.

Во вторник «Челябинск» примет КАМАЗ.

В среду «Торпедо» встретится с «Кубань Холдингом». 

В четверг состоятся матчи «Уфа» – «Нефтехимик» и «Факел» – «Арсенал» Тула. 

Победители пар выйдут в четвертьфинал Пути регионов, где сыграют с командами, занявшими третьи места в группах в Пути РПЛ.

Фонбет Кубок России

Путь регионов

6-й раунд

FONBET Кубок России. Путь регионов - 6 раунд
28 октября 13:30,
Челябинск
Не начался
КАМАЗ
FONBET Кубок России. Путь регионов - 6 раунд
29 октября 16:30,
Торпедо
Не начался
Кубань Холдинг
FONBET Кубок России. Путь регионов - 6 раунд
30 октября 14:00,
Уфа
Не начался
Нефтехимик
FONBET Кубок России. Путь регионов - 6 раунд
30 октября 16:30,
Факел
Не начался
Арсенал Тула

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Фонбет Кубка России

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
logoУфа
logoФК Челябинск
logoКубань Холдинг
logoFONBET Кубок России
logoФакел
logoТорпедо
logoКАМАЗ
результаты
logoАрсенал Тула
logoНефтехимик
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Игрока «Зенита» Мостового пытались похитить, состав сборной России, слухи об альтернативной Олимпиаде в РФ, «Юве» уволил Тудора и другие новости
сегодня, 06:10
Не знаешь, где найти все о работе в Спортсе’’? Тогда скорее заходи на наш карьерный сайт!
сегодня, 06:00Вакансия
Ферран спросил Винисиуса перед незабитым Мбаппе пенальти в класико: «Ты что, больше не бьешь?». Вингер «Реала» ответил: «Килиан бьет, мне все равно» (Marca)
сегодня, 05:40
Роднина об охране для спортсменов на фоне попытки похищения Мостового: «Глупость. Мы столько качаемся, занимаемся, чтобы нам еще охрану выделяли? Просто аккуратнее нужно быть»
сегодня, 04:45Видео
Генсек РФС о проекте «Футбол в школе»: «Участвуют почти 2 млн детей, доля девочек – 47%! Причем их ведь никто не заставляет. Это важно, женщина – менеджер семьи, по сути»
сегодня, 04:30
Создали 3D-версию первого симулятора футбола. Попробуйте!
сегодня, 03:50Тесты и игры
Депутат Свищев: «Россия легко бы провела Евро-2032 вместо Италии. Мы готовы, но готова ли Европа? А так очевидно, что российские стадионы одни из лучших в мире»
сегодня, 03:50
Роджерс покинул «Селтик». Клуб идет 2-м в чемпионате Шотландии, на 8 очков отставая от «Хартс»
вчера, 22:18
Этот русский вратарь сыграл всего 1 матч в Серии А. Знаете, кто это?
вчера, 22:30Тесты и игры
«Спартак» и Денисов начали переговоры о новом контракте. Защитником интересовались два клуба РПЛ (Metaratings)
вчера, 22:01
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Италии. «Наполи» в гостях у «Лечче», «Милан» против «Аталанты», «Интер», «Рома» и «Ювентус» проведут свои матчи в среду
18 минут назад
Кубок Германии. 2-й раунд. «Боруссия» Дортмунд в гостях у «Айнтрахта», «Лейпциг» сыграет с «Энерги», «Бавария», «Байер» и «Штутгарт» проведут свои матчи в среду
33 минуты назад
Кубок английской лиги. 1/8 финала. «Гримсби» против «Брентфорда», «Фулхэм» в гостях у «Уикома», «Арсенал», «Ман Сити», «Челси» и «Ливерпуль» проведут свои матчи в среду
48 минут назад
Виктор Гусев про деда-поэта: «Воспевание сталинских репрессий ему приписывается. При этом он абсолютно поддерживал советский строй. Сталин был для него символом строительства нового общества»
сегодня, 05:55
«Атлетико» победил «Бетис» – 2:0. Команда Симеоне 9 матчей подряд не проигрывает в Ла Лиге
вчера, 21:56
Президент Серии А о матче в Перте: «Интер» отклонил предложение по организационным причинам. Мы едем в Австралию не ради денег»
вчера, 21:15
«Ноттингем» хочет 100-120 млн фунтов за Андерсона. «МЮ» и «Ньюкаслу» интересен хавбек
вчера, 21:01
Мхитарян выбыл на месяц из-за травмы бедра. Он не сыграет в дерби с «Миланом» в ноябре
вчера, 20:50
Криминалист Игнатов о похитителях Мостового: «Действовали по-дилетантски – тоненько и не подготовлено. Такая операция занимает 2-3 секунды, а здесь борьба – кого-то тащат, кто-то отбегает»
вчера, 20:05Видео
Кубок короля Саудовской Аравии. «Аль-Ахли» Мареза разгромил «Аль-Батин», «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Иттихадом» во вторник
вчера, 19:58