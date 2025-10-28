Фонбет Кубок России. Путь регионов. 6-й раунд. «Челябинск» примет КАМАЗ, «Торпедо» сыграет с «Кубань Холдингом» в среду, «Факел» и «Арсенал» Тула встретятся в четверг

В Фонбет Кубке России состоятся матчи 6-го раунда Пути регионов.

Во вторник «Челябинск » примет КАМАЗ .

В среду «Торпедо » встретится с «Кубань Холдингом ».

В четверг состоятся матчи «Уфа» – «Нефтехимик » и «Факел» – «Арсенал» Тула.

Победители пар выйдут в четвертьфинал Пути регионов, где сыграют с командами, занявшими третьи места в группах в Пути РПЛ.

Фонбет Кубок России

Путь регионов

6-й раунд

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Фонбет Кубка России