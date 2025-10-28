Фонбет Кубок России. Путь регионов. 6-й раунд. «Челябинск» примет КАМАЗ, «Торпедо» сыграет с «Кубань Холдингом» в среду, «Факел» и «Арсенал» Тула встретятся в четверг
В Фонбет Кубке России состоятся матчи 6-го раунда Пути регионов.
Во вторник «Челябинск» примет КАМАЗ.
В среду «Торпедо» встретится с «Кубань Холдингом».
В четверг состоятся матчи «Уфа» – «Нефтехимик» и «Факел» – «Арсенал» Тула.
Победители пар выйдут в четвертьфинал Пути регионов, где сыграют с командами, занявшими третьи места в группах в Пути РПЛ.
Фонбет Кубок России
Путь регионов
6-й раунд
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
