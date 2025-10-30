Слот о составе «Ливерпуля» на матч с «Кристал Пэлас»: «У нас есть только 15 футболистов. После игры не изменил мнение – с основой тоже не выигрывали у «Пэласа»

Арне Слот объяснил выбор состава на матч против «Кристал Пэлас».

«Ливерпуль » уступил со счетом 0:3 в игре 1/8 финала Кубка английской лиги.

Главный тренер мерсисайдского клуба сделал 10 изменений в стартовом составе команды по сравнению с прошлом матчем в АПЛ против «Брентфорда» (2:3).

«На данный момент в нашем составе есть только 15 футболистов. Кроме того, этот турнир клуб всегда использовал для того, чтобы в нем играли футболисты из академии. Я счел это правильным решением.

И по итогам матча я не изменил свое мнение, потому что с нашими футболистами стартового состава мы тоже не так много выигрывали у «Кристал Пэлас », – сказал Арне Слот .

У «Ливерпуля» уже 6 поражений в 7 матчах. Теперь 0:3 от «Пэлас» – вылет из Кубка лиги