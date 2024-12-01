Угальде забил 8 голов в 3 последних турах РПЛ, сегодня – дубль «Краснодару». Форвард «Спартака» – лучший бомбардир лиги с 14 мячами

Манфред Угальде забил в третьем туре Мир РПЛ подряд.

Нападающий «Спартака » открыл счет в игре с «Краснодаром», приняв длинный пас от Алексиса Дуарте и обыграв двух соперников. Это произошло на 17-й минуте. На 28-й костариканец отличился снова в результате череды неудачных действий обороны «Краснодара ».

23 ноября Угальде сделал покер в игре с «Локомотивом» (5:2), а 10 ноября дважды забил «Акрону» (4:0).

С 14 голами 22-летний футболист лидирует в списке бомбардиров чемпионата России. У Алексея Батракова из «Локомотива» 10 голов.

Подробно со статистикой Манфреда можно ознакомиться здесь .