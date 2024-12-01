Угальде забил 8 голов в 3 последних турах РПЛ, сегодня – дубль «Краснодару». Форвард «Спартака» – лучший бомбардир лиги с 14 мячами
Манфред Угальде забил в третьем туре Мир РПЛ подряд.
Нападающий «Спартака» открыл счет в игре с «Краснодаром», приняв длинный пас от Алексиса Дуарте и обыграв двух соперников. Это произошло на 17-й минуте. На 28-й костариканец отличился снова в результате череды неудачных действий обороны «Краснодара».
23 ноября Угальде сделал покер в игре с «Локомотивом» (5:2), а 10 ноября дважды забил «Акрону» (4:0).
С 14 голами 22-летний футболист лидирует в списке бомбардиров чемпионата России. У Алексея Батракова из «Локомотива» 10 голов.
Подробно со статистикой Манфреда можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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