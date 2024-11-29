  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Чемпионат Италии. «Кальяри» против «Вероны», «Милан» примет «Эмполи» в субботу, «Ювентус», «Интер» и «Наполи» сыграют в воскресенье
2

Чемпионат Италии. «Кальяри» против «Вероны», «Милан» примет «Эмполи» в субботу, «Ювентус», «Интер» и «Наполи» сыграют в воскресенье

«Кальяри» примет «Верону» в 14-м туре Серии А.

В субботу «Милан» на своем поле сыграет с «Эмполи».

В воскресенье «Наполи» встретится в гостях с «Торино», «Интер» – с «Фиорентиной», а «Ювентус» – с «Лечче».

Тур завершится в понедельник игрой «Рома» – «Аталанта».

Чемпионат Италии

14-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица чемпионата Италии

Статистика чемпионата Италии

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
logoРома
logoВерона
logoФиорентина
logoАталанта
logoЛечче
logoКальяри
результаты
logoЭмполи
logoЮвентус
logoЛацио
logoНаполи
logoВенеция
logoМонца
logoИнтер
logoТорино
logoсерия А Италия
logoМилан
logoПарма
logoУдинезе
logoДженоа
logoБолонья
logoКомо
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Гвардиола о кризисе «Ман Сити»: «Мы вернемся, я знаю это. Это нормально, что такая ситуация произошла. Но речь о том, как мы поднимались снова и снова»
7 минут назад
Артета о погоне за «Ливерпулем»: «Если они продолжат так, «Арсеналу» нужно быть почти идеальным. Посмотрю их игру с «Сити» – две лучшие команды Европы»
914 минут назад
Флик о 125-летии «Барселоны»: «Больше чем клуб. Для меня честь быть в «Барсе» из-за ее истории, работать здесь – одно удовольствие»
630 минут назад
Месси о Ла Масии: «Там я сформировался как игрок и как личность. Игра на третьего, использование пространства – для нас это естественно, мы удивлялись, что игрокам извне это было трудно»
935 минут назад
Агент Тюкавина: «У Кости футбол на втором месте на данный момент, на первом – семья. Говорят, звезду поймал, но это не так. Он к режиму относится серьезно»
1247 минут назад
Выборы президента РФС и исполкома пройдут 2 февраля
13сегодня, 12:03
Ян Джапо: «Зенит» в России как «Ман Сити» в Англии – могут позволить любого игрока. В РПЛ они сильнее всех»
30сегодня, 11:53
Медведев о том, выкупит ли «Зенит» Садулаева из «Ахмата» зимой: «Не планируем. Фантазии»
7сегодня, 11:48
Губернатор Самарской области: «Подам заявление в правоохранительные органы – по факту работы агентских групп в российском футболе»
121сегодня, 11:21
Мбаппе, Беллингем и Браим сыграют с «Хетафе». Игроки «Реала» испытывали дискофморт после матча с «Ливерпулем»
24сегодня, 11:20
Ко всем новостям
Последние новости
Директор «Ростова» Рыскин о росте доллара: «Только у одного-двух иностранцев зарплата привязана к валюте. У остальных все в рублях»
4 минуты назад
Масоэро о том, что круче – пиво после бани или оргазм: «Выберу первое. Я выдерживал 15 минут – сложно постоянно сидеть внутри, хочется выйти охладиться»
958 минут назад
Чемпионат Франции. «Реймс» примет «Ланс», «ПСЖ» Сафонова сыграет в субботу, «Монако» Головина и «Гавр» Кузяева – в воскресенье
сегодня, 11:45
Чемпионат Англии. «Брайтон» примет «Саутгемптон», «Вест Хэм» и «Арсенал» сыграют в субботу, «Ливерпуль» встретится с «Ман Сити» в воскресенье
3сегодня, 11:40
Чемпионат Испании. «Мальорка» примет «Валенсию», «Барселона» и «Атлетико» проведут матчи в субботу, «Реал» – в воскресенье
1сегодня, 11:30
Семак перед «Крыльями»: «Приятно, что «Зенит» играет дома, готовиться проще. Надеюсь, Глушенков сможет сыграть 90 минут, он уже втягивается»
6сегодня, 11:03
Кудряшов о комментаторах: «Большинство из них не играло. Смотреть футбол лежа на диване – это одно, а на поле делать работу на высоком пульсе – другое»
12сегодня, 10:55
Акапо о расизме: «Его нужно искоренить. Не нравится, что Винисиусу приходится проходить через это. Надеюсь, в Испании появится закон, который защитит людей»
10сегодня, 10:14
«Локомотив» сыграет с «Химками». Железнодорожники, приходите поддержать команду на стадионе!
1сегодня, 08:00Реклама
Черданцев о ЦСКА Николича: «Скучная команда, если сравнивать с игрой при Федотове при всей несправедливой критике к нему» 
35сегодня, 07:57