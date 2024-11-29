Чемпионат Италии. «Кальяри» против «Вероны», «Милан» примет «Эмполи» в субботу, «Ювентус», «Интер» и «Наполи» сыграют в воскресенье
«Кальяри» примет «Верону» в 14-м туре Серии А.
В субботу «Милан» на своем поле сыграет с «Эмполи».
В воскресенье «Наполи» встретится в гостях с «Торино», «Интер» – с «Фиорентиной», а «Ювентус» – с «Лечче».
Тур завершится в понедельник игрой «Рома» – «Аталанта».
Чемпионат Италии
14-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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