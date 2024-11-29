Чемпионат Италии. «Кальяри» против «Вероны», «Милан» примет «Эмполи» в субботу, «Ювентус», «Интер» и «Наполи» сыграют в воскресенье

«Кальяри» примет «Верону» в 14-м туре Серии А.

В субботу «Милан » на своем поле сыграет с «Эмполи ».

В воскресенье «Наполи » встретится в гостях с «Торино », «Интер » – с «Фиорентиной», а «Ювентус» – с «Лечче».

Тур завершится в понедельник игрой «Рома» – «Аталанта».

Чемпионат Италии

14-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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