Глава Самарской области об агенте Андрееве: «Он владеет половиной «Крыльев», извлекает прибыль – сотни миллионов рублей из бюджета региона. Передал, что никогда не приедет, но найти его несложно»
– Говорят, что в «Крыльях Советов» очень многое контролирует агент Павел Андреев.
– Я попросил его в понедельник приехать на совещание, где мы будем обсуждать на оперативке некоторые аспекты.
Несмотря на то что он не является учредителем, Павел владеет половиной команды, извлекает прибыль в сотни миллионов рублей.
Причем эти сотни миллионов идут из регионального бюджета. Я хотел его пригласить, нормально поговорить, узнать о его планах.
Но он передал, что не будет участвовать в диалоге и никогда не приедет. Позиция странная. Придется обсуждать ситуацию заочно, без него...
Но найти этого человека несложно. Мы всегда найдем и его, и возможность с ним поговорить, – сказал Вячеслав Федорищев.
Ранее губернатор заявил, что один из функционеров «Крыльев Советов» сообщил ему о долге в 36 млн рублей перед «преступниками, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола». Позже глава Самарской области также заявил: «Подам заявление в правоохранительные органы – по факту работы агентских групп в российском футболе».
«Крылья» должны 36 млн рублей за подкуп судей, черный рынок – 500 млн в год. Бомба от губернатора Самарской области 😳😳😳
«Либо слова назад, либо наказать виновных». Новое в деле о коррупции судей: РПЛ ждет доказательств, губернатор обратился в органы
«А еще эти премии...» Созвали экстренную встречу в РПЛ, обращение в органы было: самарское дело о коррупции шумит
К чему приведет заявление о взятках российским судьям? Разбор
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий