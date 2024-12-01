Губернатор Самарской области высказался о роли агента Павла Андреева в «Крыльях».

– Говорят, что в «Крыльях Советов» очень многое контролирует агент Павел Андреев.

– Я попросил его в понедельник приехать на совещание, где мы будем обсуждать на оперативке некоторые аспекты.

Несмотря на то что он не является учредителем, Павел владеет половиной команды, извлекает прибыль в сотни миллионов рублей.

Причем эти сотни миллионов идут из регионального бюджета. Я хотел его пригласить, нормально поговорить, узнать о его планах.

Но он передал, что не будет участвовать в диалоге и никогда не приедет. Позиция странная. Придется обсуждать ситуацию заочно, без него...

Но найти этого человека несложно. Мы всегда найдем и его, и возможность с ним поговорить, – сказал Вячеслав Федорищев .

Ранее губернатор заявил, что один из функционеров «Крыльев Советов» сообщил ему о долге в 36 млн рублей перед «преступниками, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола». Позже глава Самарской области также заявил : «Подам заявление в правоохранительные органы – по факту работы агентских групп в российском футболе».

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