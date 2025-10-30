Сергей Кирьяков: «Кисляк соответствует среднему уровню игроков в Европе. Как только подумает, что чего‑то достиг, то это все быстро закончится – все зависит от него»

Сергей Кирьяков высказался о перспективах Матвея Кисляка.

– Челестини сказал, что, когда Кисляк будет выбирать себе европейскую команду, нужно будет в первую очередь обращать внимание на заинтересованность тренера в игроке, а не на клуб. Согласны?

– Конечно, при оптимальном варианте нужно общение с тренером, прежде чем заключать контракт. Нужно понимание, рассчитывают на тебя или нет.

Мы раньше даже и придумать себе не могли такого общения с тренером, заключаешь контракт, едешь туда и доказываешь свою состоятельность в тренировочном процессе. Никто тебе ничего не гарантирует.

Что может сказать тренер? Ну, например, я зарубежный тренер. Я бы говорил то же, что и все остальные: «Будешь работать, будешь доказывать, что ты лучше – будешь играть, все зависит от тебя».

– Вы видите какой‑то определенный клуб для Кисляка?

– Матвей – хороший игрок. Он соответствует среднему уровню игроков в Европе. Слышал, что он парень с головой и у него есть цели, задачи достичь чего‑то серьезного в футболе.

Если будет дальше работать и трудиться, то будет прогрессировать, но как только он даст слабину, как только он подумает, что он чего‑то достиг, то это все быстро закончится.

Все зависит от него. У него есть талант и потенциал, чтобы уже сегодня играть в среднем клубе Европы. Нужно дальше играть, доказывать и ждать предложения, – сказал бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков.