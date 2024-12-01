❄️ Лыжи. Кубок России. Смирнова победила в классической «разделке» на 10 км, Каличева – 2-я, Горбунова – 3-я

Смирнова выиграла классическую разделку на 10 км на Кубке России по лыжам.

Лыжные гонки ФосАгро Кубок России 2-й этап Вершина Теи, Хакасия Женщины 10 км, раздельный старт, классический стиль 1. Екатерина Смирнова – 27.32,6 2. Арина Каличева – 16,2 3. Лидия Горбунова – 19,9 4. Анастасия Фалеева – 23,2 5. Елизавета Маслакова – 25,8 6. Алина Пеклецова – 28,3 7. Евгения Крупицкая – 28,6 8. Екатерина Никитина – 40,4 9. Елизавета Шалабода – 41,1 10. Елизавета Пантрина – 45,3 11. Дарья Непряева – 54,3 12. Алиса Жамбалова – 56,3 13. Карина Гончарова – 57,8 14. Дарья Канева – 1.01,7 15. Алена Баранова – 1.06,0 16. Татьяна Сорина – 1.07,1