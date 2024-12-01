❄️ Лыжи. Кубок России. Смирнова победила в классической «разделке» на 10 км, Каличева – 2-я, Горбунова – 3-я
Смирнова выиграла классическую разделку на 10 км на Кубке России по лыжам.
Лыжные гонки
2-й этап
Вершина Теи, Хакасия
Женщины
10 км, раздельный старт, классический стиль
1. Екатерина Смирнова – 27.32,6
2. Арина Каличева – 16,2
3. Лидия Горбунова – 19,9
4. Анастасия Фалеева – 23,2
5. Елизавета Маслакова – 25,8
6. Алина Пеклецова – 28,3
7. Евгения Крупицкая – 28,6
8. Екатерина Никитина – 40,4
9. Елизавета Шалабода – 41,1
10. Елизавета Пантрина – 45,3
11. Дарья Непряева – 54,3
12. Алиса Жамбалова – 56,3
13. Карина Гончарова – 57,8
14. Дарья Канева – 1.01,7
15. Алена Баранова – 1.06,0
16. Татьяна Сорина – 1.07,1
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс
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