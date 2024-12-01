У Соболева 0+0 в 10 матчах за «Зенит» в РПЛ и 2 желтые карточки

Александр Соболев провел 10-й матч за «Зенит» в Мир РПЛ без голов.

В игре 17-го тура Мир РПЛ с «Крыльями Советов» форвард вышел на замену на 64-й минуте. Он не отметился результативными действиями.

За 10 матчей за клуб из Петербурга в РПЛ у Соболева нет голов и результативных передач.

Еще один матч в этом сезоне лиги Александр провел за «Спартак » – тоже без результативных действий. Его статистика – здесь .