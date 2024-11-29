Трофеи Северной Пальмиры. Бублик сыграет с Баутиста-Агутом, Мыскина и Давыденко поборются с Весниной и Бахрами
В Санкт-Петербурге пройдет выставочный турнир «Трофеи Северной Пальмиры».
Трофеи Северной Пальмиры
Выставочный турнир
Санкт-Петербург, Россия
29 ноября – 1 декабря 2024
Крытые корты, хард
Елена Веснина (Россия) / Мансур Бахрами (Франция) – Анастасия Мыскина (Россиия) / Николай Давыденко (Россия)
Роберто Баутиста-Агут (Испания) – Александр Бублик (Казахстан)
Анастасия Потапова (Россия) / Виктория Томова (Болгария) – Юлия Путинцева (Казахстан) / Диана Шнайдер (Россия)
Опубликовано: Алёна Майорова
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