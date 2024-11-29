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Трофеи Северной Пальмиры. Бублик сыграет с Баутиста-Агутом, Мыскина и Давыденко поборются с Весниной и Бахрами

В Санкт-Петербурге пройдет выставочный турнир «Трофеи Северной Пальмиры».

Трофеи Северной Пальмиры

Выставочный турнир

Санкт-Петербург, Россия

29 ноября – 1 декабря 2024

Крытые корты, хард

Елена Веснина (Россия) / Мансур Бахрами (Франция) – Анастасия Мыскина (Россиия) / Николай Давыденко (Россия)

Роберто Баутиста-Агут (Испания) – Александр Бублик (Казахстан)

Анастасия Потапова (Россия) / Виктория Томова (Болгария) – Юлия Путинцева (Казахстан) / Диана Шнайдер (Россия)

Опубликовано: Алёна Майорова
logoТрофеи Северной Пальмиры
logoАнастасия Мыскина
logoЕлена Веснина
logoРоберто Баутиста-Агут
logoДиана Шнайдер
logoНиколай Давыденко
logoЮлия Путинцева
logoВиктория Томова
logoАлександр Бублик
logoАнастасия Потапова
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