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Чемпионат России. «Динамо» в гостях у «Ахмата»

В Мир РПЛ проходят матчи 17-го тура.

В субботу ЦСКА дома, играя в большинстве полчаса, на 96-й минуте ушел от поражения в матче с «Рубином» (2:2), «Ростов» разгромил «Пари НН» (4:0) на своем поле.

В воскресенье «Локомотив» дома уступил «Химкам» (1:3), «Зенит» на своем поле проиграл «Крыльям Советов» (2:3), «Краснодар» дома был разгромлен «Спартаком» (0:3).

В понедельник московское «Динамо» встретится в гостях с «Ахматом».

Чемпионат России

17-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
результаты
logoРубин
logoПари НН
logoОренбург
logoХимки
logoЗенит
logoКрылья Советов
logoРостов
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
logoАкрон
logoЛокомотив
logoДинамо Москва
logoКраснодар
logoАхмат
logoСпартак
logoДинамо Махачкала
logoФакел
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