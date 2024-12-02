Чемпионат России. «Динамо» в гостях у «Ахмата»

В Мир РПЛ проходят матчи 17-го тура.

В субботу ЦСКА дома, играя в большинстве полчаса, на 96-й минуте ушел от поражения в матче с «Рубином » (2:2), «Ростов» разгромил «Пари НН» (4:0) на своем поле.

В воскресенье «Локомотив » дома уступил «Химкам» (1:3), «Зенит » на своем поле проиграл «Крыльям Советов» (2:3), «Краснодар» дома был разгромлен «Спартаком » (0:3).

В понедельник московское «Динамо» встретится в гостях с «Ахматом».

Чемпионат России

17-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ