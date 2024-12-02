Чемпионат России. «Динамо» в гостях у «Ахмата»
В Мир РПЛ проходят матчи 17-го тура.
В субботу ЦСКА дома, играя в большинстве полчаса, на 96-й минуте ушел от поражения в матче с «Рубином» (2:2), «Ростов» разгромил «Пари НН» (4:0) на своем поле.
В воскресенье «Локомотив» дома уступил «Химкам» (1:3), «Зенит» на своем поле проиграл «Крыльям Советов» (2:3), «Краснодар» дома был разгромлен «Спартаком» (0:3).
В понедельник московское «Динамо» встретится в гостях с «Ахматом».
Чемпионат России
17-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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