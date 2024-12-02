«Марсель» обыграл «Монако» – 2:1. Гринвуд реализовал пенальти на 89-й, Головин тоже забил
«Монако» Александра Головина уступил «Марселю» (1:2) в 13-м туре Лиги 1.
Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 41-й минуте российский хавбек Александр Головин открыл счет. На 53-й отличился полузащитник хозяев Луис Энрике Лима. На 89-й Мэйсон Гринвуд вывел марсельцев вперед, реализовав пенальти.
«Марсель» обошел «Монако» и поднялся на второе место – у команд по 26 очков. У лидирующего «ПСЖ» 33 балла.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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