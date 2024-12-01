Гран-при Катара-2024. Ферстаппен выиграл гонку, Леклер – 2-й, Пиастри – 3-й
Завершилась 23-я гонка «Формулы-1» сезона-2024 – Гран-при Катара.
За ходом заезда можно было следить на странице нашего онлайна:
Десяток штрафов в Катаре насытил гонку «Ф-1»: проколы покрышек, провал Норриса и победа Ферстаппена
Лусаил Интернэшнл, Доха
1 декабря 2024 года
Гонка
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 57 кругов
2. Шарль Леклер («Феррари») +6,031
3. Оскар Пиастри («Макларен») +6,819
4. Джордж Расселл («Мерседес») +14,104
5. Пьер Гасли («Альпин») +16,782
6. Карлос Сайнс («Феррари») +17,476
7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +19,867
8. Чжоу Гуаньюй («Заубер») +25,360
9. Кевин Магнуссен («Хаас») +32,177
10. Ландо Норрис («Макларен») +35,762
11. Валттери Боттас («Заубер») +50,243
12. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +56,122
13. Юки Цунода («РБ») +1.01,100
14. Лиам Лоусон («РБ») +1.02,656
15. Алекс Албон («Уильямс») +1 круг
Сошли:
Нико Хюлькенберг («Хаас»)
Серхио Перес («Ред Булл»)
Ланс Стролл («Астон Мартин»)
Эстебан Окон («Альпин»)
Франко Колапинто («Уильямс»)
Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Катара-2024
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