Гран-при Катара-2024. Ферстаппен выиграл гонку, Леклер – 2-й, Пиастри – 3-й

Завершилась 23-я гонка «Формулы-1» сезона-2024 – Гран-при Катара.

За ходом заезда можно было следить на странице нашего онлайна:

Десяток штрафов в Катаре насытил гонку «Ф-1»: проколы покрышек, провал Норриса и победа Ферстаппена

Гран-при Катара

Лусаил Интернэшнл, Доха

1 декабря 2024 года

Гонка

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 57 кругов

2. Шарль Леклер («Феррари») +6,031

3. Оскар Пиастри («Макларен») +6,819

4. Джордж Расселл («Мерседес») +14,104

5. Пьер Гасли («Альпин») +16,782

6. Карлос Сайнс («Феррари») +17,476

7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +19,867

8. Чжоу Гуаньюй («Заубер») +25,360

9. Кевин Магнуссен («Хаас») +32,177

10. Ландо Норрис («Макларен») +35,762

11. Валттери Боттас («Заубер») +50,243

12. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +56,122

13. Юки Цунода («РБ») +1.01,100

14. Лиам Лоусон («РБ») +1.02,656

15. Алекс Албон («Уильямс») +1 круг

Сошли:

Нико Хюлькенберг («Хаас»)

Серхио Перес («Ред Булл»)

Ланс Стролл («Астон Мартин»)

Эстебан Окон («Альпин»)

Франко Колапинто («Уильямс»)

Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Катара-2024